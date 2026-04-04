Hit seriju "Apsolutnih 100"konačno, od 27. marta, može da vidi i publika u Srbiji. Platforma Vojo (Voyo) svakog petka i subote donosi nove epizode o mladoj, talentovanoj sportistkinji Sonji, koja želi da spase i zaštiti svog starijeg brata. Serija je svojevrsni rimejk istoimenog filma Srdana Golubovića. U prvim epizodama upoznali smo Sonju, mladu strelkinju koja se nađe u borbi svog života kad iskoristi očevu snajpersku pušku kako bi zaštitila svog starijeg brata. Ona ubija lokalnog kriminalca nakon što on zapreti da će nauditi njenoj porodici, ne shvatajući da će uskoro doći vreme kad će morati ponovo da ubije, sve kako bi prikrila tragove.

Ulogu Sonje igra Anita Ognjanović, a ističu se i izvanredni Boris Isaković i Miodrag Dragičević. Aniti dečka ponovo igra Čubrilo Čupić. Mladi glumci su po treći put ljubavnici pred kamerom i direktni partneri.

- Upoznali smo se još na studijama, tokom snimanja kratkog diplomskog filma "Krotki", reditelja Jovana Dimovskog, koji je postao odrednica kvaliteta kratkog filma na fakultetu. Ne uzdižem sebe, već svu zaslugu pripisujem Jovanu i Aniti. Ona je primer čistokrvne glumice koja nepogrešivo sluša svoj instinkt, a on iz kadra u kadar ostavlja bez teksta, što se i vidi u seriji "Apsolutnih sto". Po kvalitetu može da parira velikim inostranim serijama. Do neba sam zahvalan na tom iskustvu i jedva čekam da publika doživi taj rolerkoster - izjavio je Čupić za TV Ekran.

Inače, pored Čubrila, u seriji "Apsolutnih 100" igraju i Muhamed Hadžović, Dejan Čukić, Marko Grabež, Anđelika Simić i drugi. Scenario potpisuju Ivan Knežević, Boris Grgurović, Nadja Petrović i Ljubica Luković, dok su rediteljski tim čine Srdan Golubović, Stefan Ivančić, Katarina Mutić i Nikola Stojanović. Ova serija je snimljena u produkciji Telekoma Srbija i Firefly Productionsa, a pre televizijskog prikazivanja imala je svetsku premijeru na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima, gde je prikazana u okviru programa Specijalne projekcije, čime je mini-serija vraćena u ovu festivalsku selekciju posle četiri godine.

Ovog mladog glumca nedavno je publika gledala i na Superstar kanalu u seriji "Zvaćeš se Varvara". Tada je objasnio kako se sprema za svaku ulogu.

- Scenario vas vodi tako što gradi napetost stavljajući vas u neverovatne, čak pomalo i bajkovite situacije. Na meni je bilo samo koliko imam hrabrosti da se opustim na snimanju i da dam mašti na volju - otkrio je mladi glumac, a zanimljivo je da je u jednoj sceni ove serije morao čak da zameni kaskadera tokom rizične vožnje.

- U svojim rukama imao sam nekoliko stotina hiljada evra, računajući i dve kamere koje su bile na kolima. To nije ni blizu onoga što nas uče na fakultetu, ali sam adrenalin koji je postojao u tom trenutku bio je dovoljan da sednem i da se usudim. Kao kockar kad čeka da li će loptica da mu pogodi broj na ruletu, sama suma i rezultat kockanja nisu toliko bitni koliko sam adrenalin pri iščekivanju i vožnji. On je tada najjača droga koja postoji - ispričao je Čupić.

Bonus video: Đorđe Mišina o seriji "U klinču"