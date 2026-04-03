U čast obeležavanja 175 godina od rođenja čuvenog srpskog slikara Đorđa Krstića, Narodni muzej Srbije publici će specijalno predstaviti sliku "Pisac jevanđelja". Ovo delo biće izloženo posetiocima od 9. do 19. aprila tokom radnog vremena Muzeja. "Pisac jevanđelja" je poslednja slika na čijem stvaranju je Krstić radio i, po njegovoj smrti, zatečena je nezavršena u ateljeu.

Ostala nedovršena na štafelaju

Punoću slikarskog doživljaja i širinu talenta Krstić će na najjasniji način prikazati u svojim studijama iz prirode, ali izvesnu misaonost i duhovnost uneće u svoje religiozne teme i ikone koje je slikao do poslednjih godina života. U njima je davao oduške ličnim osećanjima pobožnosti. Jedna od slika sa takvim sadržajem ostala je nedovršena na umetnikovom štafelaju – "Pisac jevanđelja" – danas u zbirci Narodnog muzeja Srbije.

Đorđe Krstić, Pisac jevanđelja Foto: Narodni muzej Srbije

U krupnom planu su dve figure monaha u tihoj manastirskoj ćeliji – stariji sedi, mlađi stoji. Po svemu, slika odiše mirom i spokojem. Ipak, ono što se posebno ističe na ovoj slici je tehnika. Po tome je Krstić prepoznatljiv, drugačiji od slikara tog vremena. Delo "Pisac jevanđelja" odiše slobodom poteza. Nanosi i slojevi boje mešani su direktno na platnu. Tragovi slivanja osnovnog premaza smeđe vide se golim okom, a delić platna nepokriven bojom ima posebnu ulogu. Sveže boje i vlažne četke ostavljene su po strani. Upravo po tome što nije završeno, delo ima posebnu čar. Slikar je tokom stvaranja ove predstave odložio kičicu zauvek.

Slika je deo zbirke Narodnog muzeja Srbije od 1911. godine, kada je otkupljena sa još 40 Krstićevih radova. Ovaj značajan jubilej predstavlja posebnu priliku da publika ponovo sagleda stvaralaštvo umetnika koji je snažno uticao na razvoj modernog srpskog slikarstva.

