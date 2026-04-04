Slušaj vest

U sedištu Udruženja književnih prevodilaca Srbije reprezentativnog udruženja u kulturi u Francuskoj 7 u Beogradu svečano je uručena Nagrada „Ljubiša Rajić“, koja se svake druge godine dodeljuje za najbolji prvi prevod proze ili poezije.

Nagrada LJR 2026 1.jpeg
Foto: Ustupljene fotografije

Priznanje dodeljuju porodica Ljubiše Rajića, profesora, književnog prevodioca i akademika, i UKPS, a laureat za 2024/25. godinu, Aleksa Vasiljević, najvišu ocenu žirija zaslužio je prevodom s engleskog romana „Slušna Truba“ autorke Leonore Karington, koji je objavila izdavačka kuća Red Box.

Nagrada LJR 2026 7.jpeg
Foto: Ustupljene fotografije

Pohvaljeni su prevodi Jane Milosavljević s korejskog romana „Ne rastajemo se“ Han Kang (izdavač Čarobna knjiga) i Gorane Knežević i Milice Višnjić s norveškog dela „Filozofija laži“ Laša Svensena, koje je izašlo sa zaštitnim znakom izdavačke kuće Geopoetika.

Nagrada LJR 2026 6.jpeg
Foto: Ustupljene fotografije

Posle pozdravnog govora koji je održao Duško Paunković, predsednik UKPS, prisutnima se obratila predsednica žirija Sonja Bojić, koja je nešto više rekla o liku i delu Ljubiše Rajića (1947–2012), kao i o iskustvima žirija s naslovima prispelim na konkurs, dok je članica žirija Nataša Ristivojević Rajković govorila o samom Vasiljevićevom prevodu i romanu britansko-meksičke književnice Leonore Karington. U radu žirija učestvovale su i književna prevoditeljka Vesna Stamenković i Jasna Rajić, kao predstavnica porodice Ljubiše Rajića.

whatsapp-image-20230222-at-2.36.15-pm-1.jpg

