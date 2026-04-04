U sedištu Udruženja književnih prevodilaca Srbije reprezentativnog udruženja u kulturi u Francuskoj 7 u Beogradu svečano je uručena Nagrada „Ljubiša Rajić“, koja se svake druge godine dodeljuje za najbolji prvi prevod proze ili poezije.

Priznanje dodeljuju porodica Ljubiše Rajića, profesora, književnog prevodioca i akademika, i UKPS, a laureat za 2024/25. godinu, Aleksa Vasiljević, najvišu ocenu žirija zaslužio je prevodom s engleskog romana „Slušna Truba“ autorke Leonore Karington, koji je objavila izdavačka kuća Red Box.

Pohvaljeni su prevodi Jane Milosavljević s korejskog romana „Ne rastajemo se“ Han Kang (izdavač Čarobna knjiga) i Gorane Knežević i Milice Višnjić s norveškog dela „Filozofija laži“ Laša Svensena, koje je izašlo sa zaštitnim znakom izdavačke kuće Geopoetika.

Posle pozdravnog govora koji je održao Duško Paunković, predsednik UKPS, prisutnima se obratila predsednica žirija Sonja Bojić, koja je nešto više rekla o liku i delu Ljubiše Rajića (1947–2012), kao i o iskustvima žirija s naslovima prispelim na konkurs, dok je članica žirija Nataša Ristivojević Rajković govorila o samom Vasiljevićevom prevodu i romanu britansko-meksičke književnice Leonore Karington. U radu žirija učestvovale su i književna prevoditeljka Vesna Stamenković i Jasna Rajić, kao predstavnica porodice Ljubiše Rajića.

