Parobrod sa ponosom najavljuje treći po redu pozorišni festival, koji će se održati od 22. do 25. aprila, donoseći publici četiri večeri kvalitetnog scenskog stvaralaštva. Svako veče biće rezervisano za po jednu pažljivo odabranu predstavu, pružajući raznovrstan program ljubiteljima teatra.

Tokom festivala, publika će imati priliku da uživa u različitim scenskim izrazima – od savremenih dramskih komada do inovativnih autorskih projekata.

Parobrod će na nekoliko dana postati mesto susreta umetnika, ideja i svih koji vole pozorište – prostor u kojem predstave otvaraju važna pitanja i slave snagu i lepotu scenske umetnosti.

Budite deo ove jedinstvene kulturne manifestacije i provedite četiri večeri u inspirativnoj atmosferi, uz sjajne glumačke interpretacije i nezaboravne priče.



PROGRAM FESTIVALA:



22.04 Predstava „Skoro pa ljubav“, režija: , Igraju: Nina Nešković, Ognjen Nikola Radulović i Borka Tomović

23.04 Predstava „Ariadna“, Reditelj: Filip Vinogradov, Igraju: Evgenija Eškina Kovačević i Daniel Kovačević

Ruski reditelj Filip Vinogradov

24.04 Predstava „Nasleđe“, Koncept i režija: Ivana Milenović Popović, Igraju: Ivana Milenović Popović, Milica Petrović, Donka Torov

25.04 Predstava „Siročad“; Režija: Dajana Josipović, Igraju: Tonja Gaćina, Stevan Smiljanić, Budimir Stošić



Pojedinačne karte za festival, po ceni od 500 dinara, možete kupiti na blagajni Parobroda svakog dana, osim nedelje, od 11 do 21 sat.

Ulaz za studente, uz prikazan indeks, je besplatan.

Rezervacije karata možete izvršiti putem telefona: 011/41 42 163, mejla: organizator@ukparobrod.rs i preko društvenih mreža UK Parobrod.



O KOMADIMA:



„Skoro pa ljubav“, u režiji Borke Tomović i interpretaciji Nine Nešković i Ognjena Nikole Radulovića, je niz susreta – nežnih, bolnih i čudesnih običnih ljudi koji se pronalaze, mimoilaze i ponekad zakasne.

Sa pojavom severne svetlosti vraća se vera da ljubav ipak može da se dogodi, baš onda kada je više ne očekujemo

"Ariadna" je predstava koja uranja u sudbine ruske emigracije u Parizu tokom 1920-ih godina u savremenoj originalnoj postavci virtuoznog reditelja Filipa Vinogradova, laureata "Zlatne maske."

Zajedno sa glumcima Danijelom Kovačevićem i Evgenijom Ješkinom-Kovačević, proći ćete kroz ceo spektar emocija od tuge do radosti. Potraga za sobom, odgovorima na pitanja gde je ta granica između slobode i usamljenosti?

Predstava „Nasleđe“, u režiji Ivane Milenović Popović, otvara pitanje nevidljivih nasleđa koja žene nose kroz generacije. Nasleđa koja oblikuju naše glasove, naše izbore i naše živote.

Kroz scenske slike, pokret i lične priče, „Nasleđe“ postaje psihološko i generacijsko putovanje kroz kolektivno iskustvo žena, kroz ćutanja koja su trajala decenijama, ali i kroz snagu koja se iznova rađa.

Predstava „Siročad“,rediteljke Dajane Josipović, otvara pitanje o mogućnosti zaštite svog unutrašnjeg svijeta (u kojem ne moramo nužno biti sami), pod pritiskom svega onoga što se događa spolja.