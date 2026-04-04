Misterija žutog balona i magija iz kofera: Predstava koja je pobrala višeminutne ovacije u Beogradu
U Tetaru Vuk premijerno izvedena predstava “Balon” po tekstu Mate Matišića u režije Monike Romić. Publika je višeminutnim ovacijama pozdravila glavne protagoniste. Dragana Dabović igra ženu za žutim balonom, a ostale uloge nose Stevan Piale, Nikola Ranđelović i Matea Milosavljević. Maestralna transformacija glumaca koji igraju po nekoliko uloga, prelazeći u nove likove unutar velikog putničkog kofera.
“Balon” je tragikomedija koja na duhovit način publiku uvlači u neobično i zanimljivo putovanje, a u isto vreme obrađuje važne teme iz svakodnevnice. Komšija glumac igra predstavu za jednu ženu, i to predstavu koja treba da bude zabavna, da joj izmami osmeh, igrajući scene iz različitih komada, različitih žanrova, pokušavajući da joj pomogne da prevaziđe porodičnu tragediju. U predstavi dolazimo do puno obrta, gde se kroz zanimljive i duhovite situacije i sam glumac pita koja je svrha umetnosti u današnjem društvu, a ujedno pokušava da pomogne ženi koja je u stanju gubitka nade, da joj povrati optimizam i životnu radost.
Ova humoristična drama je topla, glasna, nepredvidiva, zanimljivo nadrealistično putovanje koje proleti tokom sat i 20 minuta trajanja predstave.
Da biste saznali šta predstavlja taj žuti balon I hoće li ga ikada ispustiti imate priliku na reprizi u Tetaru Vuk 29.aprila, 28.aprila u Novom Sadu u Radničkom domu, pa 14.maja u Subotici u Dečijem pozorištu.
