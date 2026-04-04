“Balon” je tragikomedija koja na duhovit način publiku uvlači u neobično i zanimljivo putovanje, a u isto vreme obrađuje važne teme iz svakodnevnice. Komšija glumac igra predstavu za jednu ženu, i to predstavu koja treba da bude zabavna, da joj izmami osmeh, igrajući scene iz različitih komada, različitih žanrova, pokušavajući da joj pomogne da prevaziđe porodičnu tragediju. U predstavi dolazimo do puno obrta, gde se kroz zanimljive i duhovite situacije i sam glumac pita koja je svrha umetnosti u današnjem društvu, a ujedno pokušava da pomogne ženi koja je u stanju gubitka nade, da joj povrati optimizam i životnu radost.