Odbrojavanje je počelo! Ovog vikenda, gledaoci Radio-televizije Srbije (RTS) imaće priliku da uživaju u dugoočekivanom, velikom finalu hit serije "Izvor".Napetost dostiže vrhunac, maske padaju, a sudbine naših omiljenih junaka konačno dobijaju svoj epilog.

U devetoj epizodi, borba za moć i uticaj u Ramaći postaje sve nemilosrdnija. Uz pomoć brata Milana, Obren uspeva da spreči sve Goranove pokušaje da u Ramaći kupi dobre placeve. Ipak, Obren se tu ne zaustavlja – on koristi lokalnu novinarsku zvezdu kako bi direktno pripreti opštinskim funkcionerima koji u tajnosti žele da ožive kontroverzni projekat rudnika opala.

Za to vreme, napetost raste i na drugim frontovima. Lola ne uspeva da zadrži opasnog ucenjivača Rašu daleko od sebe i sada je, saterana u ćošak, prisiljena da se sa njim konačno suoči na ulicama Beograda.

Sa druge strane, naizgled običan put doneće preokret koji niko nije očekivao. Kad Una krene kolima ka Ramaći, naleteće na jednu auto-stoperku za koju će se ispostaviti da može biti fatalna za njen budući brak sa Draganom. Misteriozna putnica je Maša Bašić, koja u toku vožnje otkriva Uni šokantnu istinu – ona i Dragan imaju zajedničku prošlost koja preti da uništi sve planove za budućnost...

Glavne uloge u seriji tumače: Đorđe Kadijević, Teodora Dragićević, Mima Karadžić, Aleksandar Đurica, Sloboda Mićalović, Danijela Nela Mihailović, Isidora Simijonović, Ljuba Bulajić, Aleksandar Vučković i Ognjen Nikola Radulović.

Iza serije "Izvor" stoji ekipa: direktor fotografije Dalibor Tonković, SAS, snimatelj zvuka Vladimir Ćuk, kompozitor

Marko Matović, kostimografkinja Dragica Laušević, UKSS, scenografkinja Ivana Protić, masker Aleksandra Pavelkić Janković, montažer Aref Zaabi, UFMS, direktor serije Jovana Mijović.

Dragan Đurković je izvršni producent serije, supervizor produkcije Milorad Konrad, a urednik serije Kristina Đuković.

