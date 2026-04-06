Povodom sedam decenija od osnivanja Atelje 212 otvorio je svoja vrata za publiku sa željom da nam otkrije poznate i nepoznate prostore pozorišta. Istorija ovog pozorišta u Svetogorskoj ulici (nekadašnjoj Lole Ribara) nije samo priča o ciglama i malteru već o mestu koje je postalo sinonim za avangardu, slobodu misli i moderni duh Beograda.

U neobičnu šetnju nas vode prof. dr Radivoje Dinulović, sadašnja v. d. direktora Gordana Goncić, diznajerka Marija Jevtić i tehnički direktor Goran Mirković.

- Osmislili smo vođenje koje će publici približiti nove i manje poznate prostore naše zgrade. Sama arhitektura pozorišta Atelje 212 je jedinstvena, jer je projektovana kao svojevrsna dramaturgija. Kroz zgradu i prostore koje možda poznajemo, ali ih nismo sagledali na ovaj način, kao i kroz one manje poznate, vodiće nas profesor Raša Dinulović, jedan od projektanata zgrade i nekadašnji tehnički direktor Ateljea 212 - kaže Gordana Goncić.

Prva adresa

Iako ga danas vezujemo isključivo za Svetogorsku, Atelje 212 je rođen12. novembra 1956. godine u maloj sali novinske kuće "Borba". Osnovala ga je grupa umetnika predvođena Radošem Novakovićem, Mirom Trailović i Bojanom Stupicom sa željom da stvore teatar koji će se razlikovati od tadašnjih krutih, akademskih institucija. Samo ime 212 potiče od broja stolica koje su se nalazile u tom prvom, improvizovanom prostoru.

Kako je popularnost pozorišta rasla, ukazala se potreba za stalnim domom. Godine 1964. Atelje se seli na današnju adresu, u zgradu koju je projektovao čuveni reditelj i arhitekta Bojan Stupica. Zgrada je bila prva i jedina u regionu koja ima krov u gledalištu koji se otvara, što je omogućavalo predstave pod vedrim nebom tokom leta.

Duh teatra bio je prisutan u svakom uglu - od čuvenog bifea, koji je postao dnevna soba beogradske boemske inteligencije, do same scene, koja je omogućavala neposrednu blizinu glumca i publike.

Najveći procvat zgrada i teatar doživljavaju pod dugogodišnjim vođstvom Mire Trailović. Pod njenom palicom Atelje postaje naš prozor u svet. Ovde su prvi put na Balkanu (pa i u istočnoj Evropi) izvedeni komadi Beketa, Joneska i Sartra. Zgrada u Svetogorskoj postala je 1967. godine i dom Bitefa (Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala), ugostivši najznačajnija svetska imena poput Pitera Bruka i Living teatra.

Ljubomir Muci Draškić i Mira Trailović Foto: Vukica Mikača, Arhiva atelje 212

Nakon decenija intenzivnog rada, zgrada je temeljno rekonstruisana 1992. godine, kad je upravnik bio Ljubomir Muci Draškić. Projektant nove, moderne verzije bio je arhitekta Mileta Gušić, s kojim je radio i naš domaćin zajedno sa prof. Rankom Radovićem.

Letnja scena Ateljea 212 Foto: Nemanja Nikolić

- Pokušali smo da zadržimo sve što je bila osnovna ideja Bojana Stupice. Novina je pasarela koja povezuje scenu i garderobu i bife.Atelje ima i letnju scenu na kojoj se ipak još uvek ne igraju predstave. Odigrana je samo jedna, jer stanari okolnih zgrada tada nisu dali saglasnost za to - otkrio je Radivoje Dinulović.

Posle hodnika ulazimo u Zeleni salon.

- Atelje ima svoj "grin rum". Glumci se tu pripremaju za izlazak na scenu. Njega je opremila Gorica Popović, a na zidu su i slike njenog brata - objašnjava Goncićeva.

Najvažniji čovek

Posle nam pokazuju garderobe, koje su takođe u Ateljeu 212 jedinstvene i različite od svih pozorišta - postoje samo dve: ženska i muška i njih zajedno i ravnopravno koriste svi. Nema kao u drugim pozorištima svako svoju prostoriju. Posle ulazimo iza scene, koja je posebna u Beogradu. Saznajemo da je najvažniji čovek jedne predstave inspicijent (od lat. inspicere - nadgledati). To je ključna osoba koja vodi proces predstave, osiguravajući da svi elementi - glumci, tehnika, rasveta i ton - funkcionišu sinhronizovano prema rediteljskoj zamisli.

- Obično šest ljudi radi iza scene i vidite koliko je publika blizu scene, što omogućava da glumci govore normalnim tonom koji se čuje u svakom delu sale. Ova zgrada krije brojne zanimljivosti.

Velika scena danas nosi ime Mire Trailović. Glavna sala zadržala je intimnost, ali je tehnološki modernizovana.

Nekadašnji Teatar u podrumu danas je scena "Petar Kralj". To je prostor za eksperimentalna i kamerna izvođenja koji nosi ime jednog od najvećih glumaca ovog teatra.

Govoreći o specifičnostima Ateljea 212, Goncićeva je podsetila da je još šezdesetih godina sama scena nametnula blizinu između publike i glumaca, čime je formiran prepoznatljiv stil igre.

- Teatar u podrumu je još pre 35 godina zamišljen je kao multifunkcionalni prostor koji je trebalo da omogući različitu postavku gledališta u zavisnosti od koncepta predstave. Postoje i manji prostori gde publika može da vidi scenu iz drugačije perspektive, kao i samu tehnologiju nastanka predstave - rekla je Goncićeva.

prof. dr Radivoje Dinulović Foto: Nemanja Nikolić

Profesor Raša Dinulović nas zatim vodi na galeriju i u gornji foaje. Pokazuje nam tonsku kabinu iz koje se vidi cela scena kao na dlanu.

- Kad smo radili gornji i donji foaje, ideja je bila da Atelje radi celog dana. Ona nikad nije zaživela. Dole je planirano bilo da bude otvorena knjižara, a gore poslastičarnica. Danas je tu ostao samo bife - ističe profesor.

Novičini kanapei

Gordana se priseća još jednog važnog čoveka u istoriji kuće, a to je Novica Nikić.

- Novica je godinama vodio čuveni bife. Atelje je prvi u Beogradu uveo specifične i prepoznatljive koktele nakon premijera, gde su se još od devedesetih služili njegovi čuveni kanapei. Danas je vode novi ljudi, ali je i danas bife srce pozorišta - ističe Goncićeva.

Novica Nikić Foto: Dragana Udovičić



Bife je jedini preživeo i veliku rekonstrukciju 1988, a od sredine sedamdesetih godina prošlog veka do pre nekoliko godina vodio ga je Novica Nikić. U kafanu su dolazili ne samo glumci već i pisci i umetnici.

- Borislav Pekić, Brana Crnčević, Mihiz, Zoran Radmilović, Bata Stojković i mnogi drugi. Nije vam bila potrebna legitimacija za ulazak, ali svako je znao svoje mesto. Provoda nije bilo bez Tozovca. Mnogo dobrih glumaca nije se zadržalo u Ateljeu 212 i bifeu, poput Lazara Ristovskog ili Nikole Koje - govorio je Nikić.

U bifeu Ateljea 212 se danas sastaju penzioneri svih beogradskih pozorišta.

Spomenik Radmiloviću

Fasada zgrade, s prepoznatljivim natpisom i modernističkim linijama, danas je zaštićeni simbol Beograda. Ispred ulaza se nalazi spomenik Zoranu Radmiloviću u kostimu Kralja Ibija - uloge koja je obeležila istoriju ovog prostora i definisala duh Ateljea kao mesta gde se "ozbiljne stvari rade na neozbiljan način".

Danas zgrada u Svetogorskoj 21 nije samo pozorište; ona je čuvar urbane memorije grada, mesto gde se i dalje oseća miris duvanskog dima starih boema, odjek smeha iz bifea i energija koja je Beograd decenijama držala na kulturnoj mapi sveta.

Bonus video: Komemoracija Feđi Stojanoviću