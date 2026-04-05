Predstava "Ričard Drugi", u režiji Borisa Liješevića, premijerno je u subotu uveče izvedena u Jugoslovenskom dramskom pozorištu (JDP). Gledaoci su višeminutnim ovacijama nagradili Liješevićevo viđenje jednog od ređe izvođenih komada Vilijama Šekspira koji hronološki otvara ciklus drama o engleskim kraljevima s fokusom na poslednje tri godine vladavine Ričarda Drugog. Inače, ovo je tek druga postavka ovog Šekspirovog dela u istoriji beogradskih pozorišta. Prva je bila 1965. u Narodnom pozorištu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Upečatljivi su bili Milan Marić kao kralj Ričard Drugi, Vojin Ćetković kao vojvoda Henri Bolinbruk, Igor Samobor kao vojvoda Džon od Gonta i grof od Nortamberlenda i Aleksandar Đurica kao vojvoda od Jorka. Pored njih, istakli su se kao vojvoda od Omerla Aleksej Bjelogrlić, kraljica Izabela Sanja Marković, vojvotkinja od Jorka Anđelika Simić i vojvoda Tomas Moubri, Buši, grof od Solsberija Danilo Milovanović.

- Razumem zašto se "Ričard Drugi" retko izvodi, jer je u pitanju veoma atipičan komad. Ima čudnu strukturu koja funkcioniše kao anatomija pada, ali i kao psihološka analiza i filozofski esej. Delo govori o tome kako se, kada imate apsolutnu moć, lako dolazi do greške, kako gubite aršine i počinjete da izjednačavate sebe s bogom - zapazio je Marić na konferenciji uoči premijere.



- Kada se greška desi, uvidi dolaze u trenutku gubljenja moći, uz pokušaje da se taj pad zaustavi. Kod Šekspira ipak postoji autorefleksija, samospoznaja i introspekcija u odnosu na samog sebe i gubitak te pozicije. Zaista nikada nisam radio ništa slično; proces je istovremeno izazovan i težak, pre svega iz prostog razloga što komad nema klasičan događaj koji se direktno odvija na sceni pred nama - kazao je glavni glumac.

Iva i Vaja Foto: Antonio Ahel/ATAImages



Adaptaciju teksta potpisuju Liješević i Fedor Šili, dramaturzi su Šili i Vesna Radovanović, scenograf je Igor Vasiliev, a kostimograf Marija Marković Milojev, uz doprinos ostalih članova kreativnog tima.Od poznatih prvo igranje nisu propustili glumice Vesna Čipčić, Vaja Dujović i Iva Stefanović Manojlović.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

