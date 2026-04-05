Slušaj vest

Prošle nedelje počelo je snimanje nove igrane serije "Plava krv" u produkciji RTS, objavio je Javni medijski servis Srbije. Porodična drama sa elementima američke kriminalističke serije bavi se privatnim i profesionalnim dešavanjima u jednoj policijskoj porodici. Scenario potpisuju Mirko Stojković, kreator hvaljene "Tvrđave", i Đorđe Milisavljević, a režiju Miloš Avramović.

Zaplet

Radnja serije prati srpsku porodicu Kuburović. Oca Savu, kapetana žandarmerije pred penzijom, ratnog veterana, njegovog sina Dušana, takođe zaposlenog u policiji. Tu je ćerka Milica, budući psiholog, prijatelji, kolege, američka administracija, albanski kriminal.

Pavle Mensur, Nenad Jezdić, Miloš Avramović serija Plava krv Foto: Printscreen/Instagram



- Serija je žanrovski određena kao akcioni triler, ali je stub priče i nešto oko čega se sve vrti, porodica. Doneće jednu uzbudljivu, snažnu, moćnu priču. Akcionu porodičnu dramu - precizirao je reditelj Miloš Avramović, tvorac franšize "Južni vetar".

Pogledajte gde živi Nenad Jezdić

1/6 Vidi galeriju Nenad Jezdić uživa na imanju u selu Zabrdica Foto: printscreen/instagram/jezdicrakija



Sačuvati harmoniju u svojoj porodici i izboriti se s nepravdom, optužbama, lažnim zakonima sveta, iskušenja su za snažnog i prekaljenog borca Savu.



- Čovek sa stigmom, sa ožiljcima, kako po telu, tako i u duši. Sa ožiljcima koje nameću njegovoj savesti, njegovom moralu, njegovoj ratničkoj prošlosti - časnoj ratničkoj i oficirskoj prošlosti - opisuje svoj lik Save glumac Nenad Jezdić.

Slaviša Čurović Foto: ATA images



- Kad treba glava da se podmetne jedan za drugog, to i učine. Vidimo jednog čoveka koji je u stvari potpuno drugačiji od ostalih likova u čitavom tekstu, zato što je on jednostavno van sveta, van svega ovoga. Nalazi se u šumi i ima svoje razloge zašto je tamo - istakao je glumac Slaviša Čurović za RTS.

Miloš Avramović (levo), Mirko Stojković (sredina) i Saša Hajduković (desno) Foto: Damir Dervišagić



Kreativni tim izgradiće autentičan umetnički izraz serije u vizuelnom i tehničkom pristupu.

- Karakteristično za "Plavu krv" je to što je kombinacija tradicije američke televizijske serije, koja je na neki način kodifikovala ovaj žanr, i onoga što su srpska iskustva. Mislim da je daleko bolje uzeti ono što je kvalitetno i onda iskoristiti za pričanje nečega što je lokalno - navodi scenarista Mirko Stojković.

Lokacije i premijera

"Plava krv" snimaće se do sredine juna u Beogradu, na Avali, Kosmaju, Tari i Goliji. Osam planiranih epizoda pred gledalištem će biti početkom sledeće godine. U podeli su i Pavle Mensur i Lazar Tasić.

Bonus video: Jezdić o Bati Stojkoviću