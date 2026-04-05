Evo šta će se desiti u poslednjoj epizodi serije "Izvor": Gledaoci nestrpljivi da saznaju kraj
Obren organizuje preslavu u Zvezdi, gde se okupljaju svi rođaci i prijatelji. I Beograđani dolaze u punom sastavu, što obraduje Dragana koji u tome vidi priliku da se pomiri sa Unom. Ali, Dragan nije jedini koji će okupljanje na svečanosti pokušati da iskoristi kao povod za jedan potez koji će situaciju da preokrene u njegovu korist. U velikoj ramaćkoj partiji svi povlače poteze baš te večeri, nesvesni da ne mogu svi da budu pobednici.
Glavne uloge igraju: Đorđe Kadijević, Teodora Dragičević, Mima Karadžić, Aleksandar Đurica, Sloboda Mićalović, Danijela Nela Mihailović, Isidora Simijonović, Ljuba Bulajić, Aleksandar Vučković, Ognjen Nikola Radulović.
Iza serije „Izvor“ stoji ekipa: direktor fotografije Dalibor Tonković, SAS, snimatelj zvuka Vladimir Ćuk, kompozitor
Marko Matović, kostimografkinja Dragica Laušević, UKSS, scenografkinja Ivana Protić, masker Aleksandra Pavelkić Janković, montažer Aref Zaabi, UFMS, direktor serije Jovana Mijović.
Dragan Đurković je izvršni producent serije, supervizor produkcije Milorad Konrad, a urednik serije Kristina Đuković.