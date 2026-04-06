Slavni glumac Ivan Bekjarev, rođen je na današnji dan 1946. godine. Dramski umetnik je preminuo u 74. godini života, a iza sebe je ostavio bogatu glumačku karijeru i niz nezaboravnih uloga. Ipak, malo ko zna da je Bekjarev tokom života bio primoran da čak tri puta promeni prezime — i to zbog ozloglašenog šefa Gestapoa iz Beograda, Boška Bećarovića.

Jedini Bekjarevi na svetu

Njegov otac, poreklom iz Makedonije, prvobitno se prezivao Bećarev, ali je u Kraljevini Jugoslaviji morao da doda nastavak “ić”, jer makedonska nacija tada nije bila zvanično priznata. Tako je porodica nosila prezime Bećarević, sve do Drugog svetskog rata.

Ivan Bekjarev rođen je 6. aprila 1946. u Beogradu, bio je jedan od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih glumaca

Nakon rata, ime Boška Bećarovića postalo je simbol straha i mržnje, pa je Ivanov otac bio neprestano sumnjičen da ima veze sa ozloglašenim Gestapovcem. Da bi izbegao neprijatnosti i policijska saslušanja, odlučio je da promeni prezime u Bekjarev, kako bi se razlikovalo od Bećarović.

„Moj otac se prezivao Bećarev, ali pošto makedonska nacija nije bila priznata u Kraljevini Jugoslaviji, morao je da doda ‘ić’. Posle rata, zbog Boška Bećarovića, najomraženije ličnosti u Beogradu, stalno su ga zvali na policiju. Zato je na kraju promenio prezime u Bekjarev“, ispričao je glumac svojevremeno.

Na pitanje koje mu je prezime najdraže, Bekjarev je s ponosom odgovorio:

Ivan Bekjarev Foto: Nemanja Nikolić

„Ovo koje nosim i danas, jer smo mi jedini Bekjarevi na svetu.“

Žal za velikom porodicom

Neostavena želja mu je ostala da ima veliku porodicu. Gubitak deteta zauvek ga je bolelo, ali kako su godine prolazile pokušavao je da to prihvati i da nemogućnost da imaju više dece prebaci na šalu. Naime, sve se dešavalo nakon što je sa suprugom Milkom dobio sina Vanju koji mu je bio uvek vetar u leđa.

Ivan Bekjarev i njegova supruga Milka Bekjarev Foto: Damir Dervišagić

– Želeli smo da ponovo budemo roditelji, dete je bilo na putu, ali je u to vreme vladala neka epidemija i to se, nažalost, nije ostvarilo. Što se mene tiče, voleo bih da sam ih imao petoro. I danas umem da se našalim i kažem ženi: “Ima vremena, napraviću ja još jedno dete nekad negde”, pa se oboje slatko smejemo- rekao je ranije za “Hello” Ivan Bekjarev.

Kada su ga pitali da li je potajno želeo da mu se sin opredeli za glumu, Bekjarev je kazao:

Ivan Bekjarev Foto: Damir Dervišagić

– Ne samo da nisam želeo, već sam i najsrećniji što to nije uradio, jer znam koliko je teško mladim glumcima čiji su roditelji poznati glumci. Tu je uvek potrebno duplo dokazivanje, što iziskuje dodatne probleme i traume za tu decu. Srećom, to smo zaobišli.

Video: Sahrana Ivana Bekjareva