Svedočimo pravom procvatu sadržaja sa biblijskom tematikom, pa televizijske kuće i streaming servisi sve češće posežu za Starim i Novim zavetom u potrazi za novim pričama. Bez obzira na to da li ste ljubitelj serija kao što su "The Chosen" ili "House of David", ili nekog drugog projekta nadahnutog Biblijom, ponekad je biblijske tekstove najbolje uzeti kao inspiraciju, a ne doslovno ih prepisivati, piše Collider.

Navedeni filmovi ne prenose verno ili savršeno biblijski materijal, nego je reč o pričama koje su nadahnute Svetim pismom ili preuzimaju pojedine njegove motive i uklapaju ih u vlastiti, prepoznatljiv filmski kontekst. Imajući to na umu, donosimo sedam filmova koji nisu direktne adaptacije, ali crpe nadahnuće iz biblijskih priča.

"Dani raja" (1978)

Režiser Terens Malik poznat je po tome da u svoje filmove ugrađuje religijske teme i hrišćanske ideje, a to se jasno vidi i u "Danima raja". Iako naslov filma dolazi iz Ponovljenog zakona (11:21), radnja je vrlo slobodno nadahnuta starozavetnom pričom o Ruti i Boazu.

Smeštena u teksaški Panhandle tokom Prvog svetskog rata, priča prati dvoje ljubavnika koji, tražeći posao na američkom Zapadu, glume da su brat i sestra. Na kraju Bil (Ričard Gir) nagovori svoju devojku Ebi (Bruk Adams) da se uda za njihovog bogatog poslodavca (Sem Šepard).

S vremenom se Ebi iskreno zbliži sa Farmerom i među njima se razvije prava romansa. Naravno, za razliku od Knjige o Ruti, "Dani raja" nemaju srećan završetak za par, niti Ebi do kraja prihvata život koji joj Farmer nudi. Malik se na kraju značajno udaljava od biblijske priče, ali ova kontroverzna vestern drama i dalje se pamti kao film delimično nadahnut starozavetnim motivima.

"Istočno od raja" (1955)

Nije tajna da naslov jednog od najpoznatijih romana Džona Stajnbeka, "Istočno od raja", dolazi direktno iz Knjige Postanja (4:16). No cela priča, koju je režiser Ilija Kazan ekranizovao, slobodno je nadahnuta pričom o Kainu i Abelu. Radnja je takođe smeštena u isto razdoblje kao i "Dani raja", ali u Kaliforniji, i prati dvojicu braće, Kaleba (Džejms Din) i Arona Traska (Ričard Davalos), dok se bore za očevu naklonost i ljubav iste žene.

Iako se priča razvija nešto drugačije, "Istočno od raja" sadrži brojne jasne paralele s pričom o Kainu i Abelu, a one su još izraženije u Stajnbekovom romanu. Na primer, imena Kal i Aron dele iste inicijale kao biblijski likovi, a njihove sudbine na kraju odražavaju sudbine Kaina i Abela. Dinov lik čak izgovara poznatu rečenicu iz Knjige Postanja: "Zar sam ja čuvar brata svoga?".

"Ozbiljan čovek" (2009)

Na prvi pogled poređenje „Ozbiljnog čoveka“ s biblijskom Knjigom o Jovu može delovati nategnuto. Glavni lik, Leri Gopnik (Majkl Stulbarg), nije pobožan čovek u tradicionalnom smislu, niti previše liči na naslovnog lika iz starozavetne priče.

Ipak, kako su brojni kritičari, među njima i Rodžer Ibert, isticali nakon izlaska filma braće Koen, priča o Jovu jedna je od ključnih niti u tematici njihovog filma iz 2009. godine. Ova mračna komedija, u prepoznatljivom stilu braće Koen, prati Lerija dok mu se život nezaustavljivo raspada, a on se pita da li ga je Bog napustio.

Kao i u mnogim njihovim filmovima, i ovde se istražuju biblijski motivi, a pred kraj dolaze do izražaja neki od najupečatljivijih prizora iz Knjige o Jovu, poput tornada. Iako nije reč o doslovnoj adaptaciji, jasno je zašto su mnogi povukli paralelu između ove priče o američkim Jevrejima iz 60-ih i biblijskog klasika.

"Deca čoveka" (2006)

Distopijski film Alfonsa Kuarona "Deca čoveka" nije prvi naslov koji će većini pasti na pamet kad se spomene Biblija, no pažljivijim gledanjem postaje jasno da je Novi zavet barem delimično nadahnuo ovu priču. Kritičari su film opisivali kao svojevrsnu savremenu, nereligioznu, ali ipak čudesnu interpretaciju priče o Isusovom rođenju.

Kad se uzmu u obzir tema filma i činjenica da je u SAD-u premijerno prikazan baš na Božić, poveznice postaju još očiglednije. Zasnovan na teološki slojevitom romanu P. D. Džejmsa, film prati Tia Farona (Klaiv Oven), koji pokušava osigurati siguran prolaz za Ki (Kler-Hop Ašiti), prvu trudnicu u gotovo dva desetljeća.

Uz jasne paralele s pričom o rođenju – Tio kao inačica Josifa, a Ki kao Djevica Marija – i prisutnu hrišćansku simboliku, lako je videti kako je kultna božićna priča poslužila kao inspiracija za ovu apokaliptičnu priču.

"Iskupljujuća ljubav" (2022)

Kad je autorka ljubavnih romana Fransin Rivers otkrila hrišćanstvo, svoju je karijeru usmerila sa klasičnih istorijskih romana prema onima s naglašenim hrišćanskim temama. Prvi rezultat tog zaokreta bio je roman "Iskupljujuća ljubav ljubav" iz 1991, koji je režiser D. J. Karuzo 2022. pretvorio u dugometražni film, a on je nakon toga postao hit na streaming servisima.

Poput izvornog romana, film crpi inspiraciju iz starozavetne priče o Hošei i Gomeri, što rezultira prilično mračnom i provokativnom pričom. Smešten u doba kalifornijske zlatne groznice, ovaj vestern prati farmera Majkla Hoseu (Tom Luis) dok se udvara mladoj prostitutki Sari (Abigail Kouen), koja ga stalno napušta.

Iako se priča znatno razlikuje od biblijske, "Iskupljujuća ljubav ljubav" očigledno je nadahnuta Gomerinom stalnom neverom proroku Hošei, pre nego što se njih dvoje na kraju pomire. I u biblijskoj priči i u filmu njihov je odnos prikazan kao slika Božje ljubavi prema narodu koji ga neprestano odbacuje.

"Rat za planetu majmuna" (2017)

Možda vas čudi što se na ovom popisu našao nastavak franšize „Planeta majmuna“, no ako ste gledali „Rat za planetu majmuna“, verovatno vam je jasno i zašto. Dok Cezar (Endi Serkis) vodi svoj narod iz ropstva pod pukovnikom (Vudi Harrelson), lako je uočiti odjeke sukoba Mojsija i faraona iz starozavetne Knjige Izlaska.

Do kraja filma te paralele postaju posebno izražene, a zanimljivo je da su filmaši upravo to i imali na umu od samog početka. "Ovo će biti priča koja će učvrstiti njegov status ključne figure u istoriji majmuna i na neki način ga uzdići do gotovo biblijske veličine", rekao je režiser Met Rivs za JoBlo nakon izlaska filma "Zora planeta majmuna".

"Postać́e mitska figura među majmunima, poput Mojsija". U "Ratu" napokon vidimo ostvarenje tog proročanskog opisa, uključujući i završnicu u kojoj Cezar ugleda "obećanu zemlju", iako sam u nju ne može ući.

"Narnija: Lav, veštica i ormar" (2005)

Jedan od najočitijih primera na ovom popisu, "Narnija: Lav, veštica i ormar", temelji se na fantastičnom romanu hrišćanskog teologa i pisca K. S. Luisa, koji je očigledno znao šta radi kada je gradio priču o Aslanovoj smrti i uskrsnuću.

Ukratko, ono što vidimo u liku Aslana (glas mu daje Liam Nison) – Velikog Lava koji daje život za izdajnika Edmunda (Skandar Kejns), nakon čega ga ubija Bela Veštica (Tilda Svinton) – u svojoj je srži uskrsna priča, i to ona koja u sebi nosi i božićne motive.

U sva četiri jevanđelja Novog zaveta Isus Hrist daje svoj život za grešnike. Nakon što je nepravedno optužen, razapet je, sahranjen i trećeg dana uskrsava. U „Lavu, veštici i ormaru“ taj je vremenski okvir znatno skraćen, ali jevanđelske paralele između Hrista i izmišljenog Aslana lako se uočavaju.

Uz to, u zbirci "Pisma K. S. Luisa" zabeleženo je da je sam autor Aslana smatrao "zamišljenim odgovorom na pitanje: "Kakav bi Hrist mogao postati da je doista postojao svet poput Narnije te da je odlučio uteloviti se, umreti i ponovno uskrsnuti u tom svetu kao što je to učinio u našem?".

Bonus video: Preminuo glumac iz filma Žetva