Dugometražni igrani film „Obraz“ (The Tower of Strength), reditelja Nikole Vukčevića, nastavlja svoj uspešan put pred američkom publikom. Nakon učešća na prestižnom festivalu u Palm Springsu, film je uvršten u zvanične programe još dva značajna američka festivala: 45. Minneapolis International Film Festival (MSPIFF) i 59. izdanju WorldFest-Houston, a imaće i nastavak projekcija u Dvorani kulturnog centra u Beogradu, od 9 do 15 aprila.

Američke selekcije predstavljaju 30. i 31. međunarodno festivalsko učešće za „Obraz“, koji je imalo rekordnu bioskopsku distribuciju u Crnoj Gori, a čija regionalna distribucija i dalje traje.

U društvu kanskih i berlinskih pobednika i tamo gde su počeli velikani

Na festivalu u Mineapolisu (8–19. april 2026), „Obraz“ će biti prikazan u okviru programa Horizons, posvećenog vrhunskim ostvarenjima savremene svetske kinematografije: u istoj selekciji nalaze se filmovi koji su obeležili proteklu godinu, poput iranskog „The Seed of the Sacred Fig“ Mohammada Rasoulofa (nagrađen u Kanu), nemačke drame „Dying“ Matthiasa Glasnera (Srebrni medved u Berlinu), te pobednika kanskog programa Un Certain Regard – filma „Black Dog“ autora Guan Hua i Calle Malaga koji je otvorio ovogodišnji Palm Springs. Odmah nakon Mineapolisa, OBRAZ se seli u Teksas na 59. izdanje prestižnog WorldFest-Houston (24. april – 3. maj 2026). Kao najstariji nezavisni filmski festival na svetu, WorldFest je prepoznatljiv po tome što je dodijelio prva profesionalna priznanja autorima kao što su Stiven Spilberg, Ridli Skot, Dejvid Linč, Džordž Lukas i braća Koen i koji svake godine donosi presek svjetski uspješnih projekata.

„Selekcije u ovakvom okruženju dragocena su prilika da našu priču o univerzalnim ljudskim vrednostima i etičkim postulatima ponovo podelimo sa stručnom javnošću i publikom u SAD, te da ovim projektom skrenemo pažnju na balkanske autore i kinematografiju. Činjenica da je rezultat našeg rada međunarodno prepoznat na ovaj način sa preko 30 medjunarodnih festivalskih selekcija, te da naša festivalska misija i dalje traje, čini nas izuzetno ponosnim“, ističu iz autorskog tima, dodajući: Veoma se radujemo da nastavku projekcija u DKC-u Beograd, obzirom da je prethodna specijalna projekcija bila izuzetno posećena i inspirativna.

Regionalni talenti i međunarodna produkcija

Podsetimo, ovaj film okuplja istaknutu autorsku ekipu iz regiona. Uz crnogorske glumce: Branimira Popovića, Aleksandra Radulovića, Anu Vučković i legendarnog Zefa Bata Dedivanovića (čuveni Joksim iz Đekne Živka Nikolića) u svojoj poslednjoj ulozi, glavnu ulogu tumači Edon Rizvanoll (nagrađen sa tri međunarodne nagrade za ovaj film), a uz njega igraju Nikola Ristanovski, Igor Benčina, Alban Ukaj, Selman Jusufi, Xhejlane Terbunja, dok poseban pečat filmu dala su deca odabrana na višemjesečnim kastinzima: Elez Adžović, Vuk Bulajić, Merisa Adžović i Hana Pavlović.

Na filmu je radjeno dugih osam godina, a iza vizuelnog identiteta filma stoji srpski direktor fotografije Đorđe Stojiljković, već nagrađen sa četiri međunarodne nagrade za rad na ovom projektu. Scenario potpisuju Ana Vujadinović i Melina Pota Koljević, uz saradnju reditelja Vukčevića. Ekipu čine i scenograf Stanislav Nikičević, kostimografkinja Lidija Jovanović, kompozitor Dušan Maksimovski kao i vokalne umetnice Sara i Milica Vujadinović, montažerka Olga Toni, dizajneri zvuka Igor Vujović i Dario Domitrović, te majstor vizuelnih efekata Djuro Mihaljević, koji je na ovom polju zajedno radio sa Djordjem Stojiljkovićem. Producenti su Milorad Radenović i Nikola Vukčević (Galileo production Montenegro), Nevena Savić i Ivica Vidanović (Cinnamon Films, Srbija), Dario Domitrović (Embrio, Hrvatska), uz pridružene producente Christopha Thokea (Mogador Film, Njemačka) i Borisa Raonića u ime RTCG. Izvršni producenti su Milorad Radenović i Jelena Filipović.

Film je realizovan uz podršku Filmskog centra Crne Gore, Filmskog centra Srbije, Hrvatskog audiovizualnog centra, Ministarstva kulture Crne Gore, RTCG-a i CEKUM-a. Posebno vredi istaći da je na koprodukcionom konkursu Filmskog centra Srbije u novembru 2020 Obraz bio među prvoplasiranima u odnosu na pedesetak projekata, čime je osvojio podršku u iznosu od oko 60.000 eura. Film je do sada selektovan na 31 medjunarodni filmski festival, uključujući i dva sa svetske A liste, dobitnik je dvadesetak nagrada (celokupan spisak je u atacmentu), a prije svoje svetske premijere, film je imao i dve zatvorene projekcije u okviru Marche du Film na Kanskom filmskom festivalu 2023. godine, kao i na industry selekciji festivala POFF u Talinu. Ugledni američki filmski časopis Variety OBRAZ je opisao kao Snažnu istorijska dramu, zadivljujuća, dirljiva, pažljivo detaljisanu, koja zaista odjekuje u našem savremenom trenutku, koja je i ovogodišnji crnogorski Oscar kandidat.

Nikola Vukčević je redovni profesor Filmske režije na FDU Cetinje.

