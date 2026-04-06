Jedna od najvećih zvezda savremene elektronske scene,Vintage Culture, nastupiće 20. juna na OpenAir Corneru Luke Beograd, gde će ljubiteljima elektronske muzike prirediti noć za pamćenje. Vintage Culture po prvi put dolazi u Beograd, a publiku očekuje i poseban extended set, tokom kojeg će predstaviti širi spektar svog prepoznatljivog zvuka.

U vrhu prestižne DJ Mag Top 100 DJs liste

Brazilski DJ i producent Lukas Ruiz, poznatiji kao Vintage Culture, danas važi za jednog od najuticajnijih aktera svetske elektronske scene. Sa više od 1.5 milijardi strimova i stalnim prisustvom u vrhu prestižne DJ Mag Top 100 DJs liste, na kojoj trenutno zauzima 9. mesto, ovaj brazilski umetnik uspeo je da lokalni uspeh pretvori u globalni fenomen i postane jedno od najtraženijih imena elektronske muzike današnjice.

Muzika Vintage Culture-a predstavlja spoj melodične, plesne i emotivne elektronske produkcije, koja se kreće između deep house, tech-house i melodic techno pravaca, prepoznatljiva po snažnom ritmu, atmosferičnim melodijama i energiji velikih festivalskih bina.

Vintage Culture je međunarodnu pažnju privukao viralnim remiksima klasika grupa Pink Floyd i New Order, koji su brzo osvojili i DJ scenu i publiku širom sveta. Njegov debitantski album Promised Land, objavljen 2024. godine nakon gotovo četiri godine rada, dodatno je učvrstio njegovu poziciju na globalnoj muzičkoj sceni.

Vintage Culture na Koačeli Foto: Karel Chladek/All Rights Reserved; Goldenvoice

Tokom 2025. i 2026. godine objavio je singlove poput „Meu Verão“ i „Lost“, kao i remikse za izvođače kao što su RÜFÜS DU SOL i Empire of the Sun. Paralelno sa tim, razvija i sopstvenu izdavačku kuću Affairs, kroz koju pruža podršku novim talentima elektronske scene.

Festivali

Vintage Culture danas je sinonim za spektakularne nastupe na glavnim binama najvećih svetskih festivala, među kojima su Tomorrowland, Coachella, Ultra Music Festival, Burning Man i EXIT Festival, kao i za rezidenture u legendarnim klubovima Hï Ibiza i Pacha Ibiza.

Ulaznice za događaj 20. juna dostupne su putem platforme cooltix.rs. Cena regularne ulaznice iznosi 3.490 dinara, dok je za VIP ulaznicu potrebno izdvojiti 5.490 dinara. Prilikom onlajn kupovine obračunavaju se i dodatni troškovi usluge platforme.

Iza dolaska Vintage Culture-a u Beograd stoje produkcije BLNDR i Topljenje, koje ovim događajem donose jedno od najtraženijih imena svetske elektronske scene pred domaću publiku.

