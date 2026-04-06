Udruženje Trebinjaca "Jovan Dučić" u Beogradu organizovaće 7. aprila tradicionalno okupljanje posvećeno sećanju na jednog od najznačajnijih srpskih pesnika i diplomata. Skup će početi u 11 časova, ispred spomen-biste Jovanu Dučiću na beogradskom Kalemegdanu. Tom prilikom biće položeno cveće i odata počast povodom 83 godine od upokojenja čuvenog "kneza srpskih pesnika". Organizatori podsećaju da je Dučićevo bogato književno stvaralaštvo ostavilo neizbrisiv trag u nacionalnoj kulturi, dok je njegova dugogodišnja diplomatska služba dala snažan i važan pečat vremenu u kojem je delovao. Osim odavanja počasti, ovogodišnje okupljanje biće prilika da se ponovo ukaže na neprocenjiv značaj očuvanja kulturno-istorijskog nasleđa i kontinuiranog negovanja sećanja na velikane srpske književnosti.



Dučić nije samo pisao o Trebinju već ga je aktivno gradio i obogaćivao. Muzej Hercegovine danas čuva njegovu bogatu zbirku (legat), koja sadrži vredne umetničke slike, skulpture, arheološke eksponate i lične predmete koje je pesnik godinama sakupljao po svetu i slao svom gradu. Narodnoj biblioteka u Trebinju poklonio je više od 5.000 knjiga, što predstavlja temelj današnje gradske biblioteke. Kako je najavljeno, ovom značajnom događaju prisustvovaće i Mlađen Cicović, šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, zajedno sa članovima udruženja i brojnim poštovaocima Dučićevog lika i dela.