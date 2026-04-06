Druge večeri jubilarnih 30. Glumačkih svečanosti „Milivoje Živanović“ u Požarevcu nagrada za najboljeg glumca večeri pripala je Nikoli Ristanovskom za ulogu profesora Mišela Babića u predstavi „Una“, Zvezdara teatra. Stručni žiri i žiri publike bili su jednoglasni u oceni da Ristanovski bude laureat druge večeri festivala, za ulogu u komadu koji je rađen po motivima romana Mome Kapora.

Foto: Jakov Simović

„Una“ je premijerno izvedena u oktobru prošle godine na Zvezdarinoj sceni Danilo Bata Stojković. Tekst je pisao Stevan Koprivica, a režiju potpisuje makedonski reditelj, Dejan Projkovski.

Ristanovskom je ovo drugo priznanje za ulogu u „Uni“, nakon nagrade za najbolje glumačko ostvarenje na 34. „Danima Zorana radmilovića" u Zaječaru, 2025 godine.

Kostimograf „Une“ je Ivana Ristić, a muziku je radio Goran Trajkoski.

