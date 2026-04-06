Druge večeri jubilarnih 30. Glumačkih svečanosti „Milivoje Živanović“ u Požarevcu nagrada za najboljeg glumca večeri pripala je Nikoli Ristanovskom za ulogu profesora Mišela Babića u predstavi „Una“, Zvezdara teatra. Stručni žiri i žiri publike bili su jednoglasni u oceni da Ristanovski bude laureat druge večeri festivala, za ulogu u komadu koji je rađen po motivima romana Mome Kapora.