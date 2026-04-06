U bioskopima trenutno publika može pogledati film "Isus — svetlost sveta" koji ispričan očima mladog apostola Jovana (Jovan Bogoslov), prati život Isusa, od prvih čuda i poziva učenicima, do njegove žrtve i vaskrsenja. Originalan naziv je „Light of the World”.

Animirani film Isus - svetlost sveta Foto: Film Lab

Dok Jovan i njegov brat Jakov, sinovi ribara Zevedeja, traže svoj put u svetu pod rimskom vlašću, susret sa Isusom zauvek menja njihove živote.

Film prikazuje kako Isus kroz čuda, pouke o ljubavi prema neprijateljima i poruke nade, okuplja učenike i donosi svetlost onima koji žive u tami. Uprkos izdaji, stradanju i raspeću, priča se ne završava smrću, već slavnim vaskrsenjem koje donosi obećanje večnog života.

Ovo je snažna i emotivna animirana priča o veri, oproštaju i svetlosti koja pobeđuje tamu. Režiju srpske sinhronizacije potpisuje Ognjen Drenjanin, dok su uloge tumačili Nikola Bulatović, Sergej Pavlović, Darko Tomović, Pavle Jerinić, Ana Maljević, Dragan Vujić Vujke, Branislav Zeremski, Andrej Pipović, Milica Janketić, Jakov Jevtović, Mladen Andrejević, Aleksandar Dunić, Vladan Savić, Lazar Dubovac i Milena Božić.

Film traje 91 minut, a režiju potpisuju Tom Bankroft i Džon Dž. Šafer.

Prikazivanje filma širom bioskopa u Srbiji počelo je 26. marta 2026. godine i imate priliku da ga pogledate u narednim nedeljama. Distirbucija je poverena Film Labu, najmlađoj distributerskoj kući u Srbiji.

