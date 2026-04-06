Smrt glumačkog velikana Žarka Lauševića u novembru 2023. godine, nakon iscrpljujuće bolesti, ostavila je dubok trag u srcima njegovih najbližih. U knjizi "Lauš" autora Borisa Jakića, koju je objavila izdavačka kuća "Vukotić medija", detaljno su opisani trenuci pred njegov odlazak, uključujući i činjenicu da je umetnik blagovremeno osigurao svoju zaostavštinu.

Kao roditelj troje dece - ćerke Asje i sina Dušana iz prvog braka sa Majom Laušević, te ćerke Jane iz braka sa suprugom Anitom - Žarko je želeo da sve bude jasno definisano.

"Kao svaki ozbiljan i pristojan čovek, Žarko je napravio testament u kojem je do detalja objasnio svoju poslednju volju. To je učinio u proleće 2023. uveren da kraj nije tako blizu. Između njega i smrti nije bilo nepoznanica, dobro su se znali još od vremena podgoričke tragedije. Stalno su bili bliski, oslovljavali se na "ti", navedeno je u knjizi.

Medicinske dileme i otpor operaciji

Lekari su se suočavali sa složenim izazovom prilikom postavljanja dijagnoze. Pukovnik doktor Nebojša Marić, koji vodi Odeljenje za grudnu hirurgiju na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), priseća se da rezultati prvobitne biopsije nisu bili nedvosmisleni. U odlomcima knjige navodi se da je Laušević bio na životnoj klackalici:

"Nije umeo da štedi. Uprkos bolesti, nije ostavio cigarete. Zamenio je samo njihovu formu - pušio je elektronske umesto duvanskih s filterom. Doktor sa ORL klinike Kliničko-bolničko centra Srbije bioptirao mu je tkivo, a dobijeni rezultati mogli su se tumačiti dvojako, i da jeste i da nije tumor. Bio je u dilemi da li treba da operiše pluća ili ne. Čim je žlezda van grudnog koša zahvaćena kancerom, velika je verovatnoća da su u pitanju metastaze. Ali to ne znači da ne može da se operiše. Njegov tumor u donjem režnju nije bio veliki."

Iako je hirurški tim verovao da je primarno žarište trebalo odmah ukloniti, glumac je bio skloniji detaljnoj analizi i istraživanju alternativnih puteva.

Nada u alternativne metode lečenja

Laušević nije bio čovek kojeg je lako savladao strah, ali je bio izuzetno posvećen proučavanju sopstvenog stanja. Verovao je da se progresija kancera može kontrolisati specifičnim režimima ishrane i izbegavanjem štetnih materija poput šećera.

"Preporučio sam mu hirurški zahvat. Nije mi delovao kao čovek koji je plašljiv, ali je preterivao sa analitikom. Čitao je mnogo o kanceru pluća i kako taj problem može rešiti. Bio je uveren da postoji način da se bolest eliminiše ili kontroliše drugim metodama. Drugi razlog zbog koga je izbegavao hirurški zahvat bili su rezultati biopsije supraklavikularne žlezde, koja u prvom mahu nije dala precizan odgovor na pitanje o kakvoj bolesti je reč. To je kod njega probudilo nadu da je možda u pitanju neka upala, a ne karcinom pluća. Izabrao je alternativni metod lečenja, promenu načina ishrane, redukovanje unosa šećera i izbegavanje nekih drugih stvari. Poklonio mi je knjigu jednog japanskog autora na tu temu."

Umetnički put koji se ne zaboravlja

Diplomiravši na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1982. godine, Žarko je odmah postao deo stalnog ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Njegova harizma i neverovatan dar obezbedili su mu status jedne od najvećih zvezda bivše Jugoslavije.

Pamtićemo ga po upečatljivoj ulozi u seriji "Sivi dom" (1986) Darka Bajića, ali i po antologijskim ostvarenjima u filmovima kao što su "Šmeker", "Dogodilo se na današnji dan", "Braća po materi", "Boj na Kosovu", "Kaži zašto me ostavi" i "Bolje od bekstva". Njegov odlazak zatvorio je jedno od najvažnijih poglavlja domaće kinematografije.

