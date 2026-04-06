Na zahtev auditorijuma, PGP RTS je objavio dodatni tiraž ekskluzivnog muzičkog izdanja koje sadrži kompletnu diskografiju legendarnog benda Ekatarina Velika.

EKV boks set- izdanje koje je okarakterisano kao diskografski poduhvat decenije, može se poručiti i onlajn. Jedinstveno kolekcionarsko izdanje- EKV boks set, sadrži osam LP ploča- sa svim albumima grupe "Ekatarina Velika", zatim dva kompakt diska- sa prvi put objavljenim pesmama i nesvakidašnji buklet/print publikaciju na oko 70 strana. Osim na prodajnim mestima PGP RTS-a, ovo ekskluzivno izdanje može se poručiti i onlajn.

Prvi tiraž EKV boks seta objavljen je u aprilu 2025. godine i rasprodat je kompletno za samo nekoliko dana, a publika i stručna javnost momentalno su ga okarakterisali kao diskografski poduhvat decenije. Zahvaljujući saradnji originalnih izdavača grupe EKV - RTV Slovenija (ZKP RTV Slo), PGP RTS-a i Zadužbine Milana Mladenovića, na ovom ekskluzivnom izdanju- kompletna zvanična diskografija benda EKV je prvi put remasterizovana sa originalnih studijskih traka.

I ta razlika se čuje – od prve Vdove činele na uvodu pesme "Aut", do poslednjih taktova pesme "Ponos". Uz osam remasterizovanih studijskih albuma na LP vinilima, EKV boks-set sadrži i dvostruki CD sa 27 demo- snimaka, radnim remiksima i alternativnim verzijama pesama snimanih od 1983. do 1993. godine.

Luksuzan buklet/print publikacija, sadrži do sada neobjavljivane fotografije benda Ekatarina Velika, dokumenta i priče Ivana Fece Firčija, Srđana Todorovića- Žike, Dragiše Uskokovića- Ćime, Marka Milivojevića, Ivana Rankovića, Stanka Juzbašića i Đorđa Petrovića, koje zaokružuju priču o albumima koji zauzimaju visoka i važna mesta na listama najboljih regionalnog rokenrola.

Povodom objavljivanja prvog izdanja EKV boks seta, direktor PGP RTS-a Vladimir Graić pojasnio je u prilu prošle godine zašto je ovo muzičko izdanje izdavački poduhvat decenije:

"Dve velike izdavačke kuće naše bivše zemlje Radio-televizija Slovenija, odnosno njihovo izdavačko preduzeće Založba i PGP RTS, deo naše medijske kuće- kuće RTS, udružili su se u zajedničkim naporima da auditorijumu ponude nešto vredno i lepo- veliko antologijsko, kolekcionarsko izdanje jedinstveno u svakom smislu. U našoj zemlji ovo je prvo izdanje ovog tipa- kompletna diskografija izdata na vinilu, atraktivno i raskošno opremljena, sa bukletom koji sadrži mnogo raritetnih stvari i dva kompakt diska, sa 27 snimaka koji do sada nisu objavljeni".

