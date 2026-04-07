Srpska filmska kompozitorka Aleksandra Kovačostvarila je izuzetan međunarodni uspeh – pozvana je da učestvuje u prvom Composers Club‑u festivala CANNESERIES 2026, elitnoj profesionalnoj platformi koja okuplja 20 najznačajnijih kompozitora savremene muzike za TV serije iz celog sveta.

Aleksandra Kovač će biti jedina predstavnica Zapadnog Balkana u ovom ekskluzivnom krugu autora, čime se domaća filmska i televizijska muzika snažno pozicionira na mapu globalne kreativne industrije.

Composers Club festivala CANNESERIES osmišljen je kao međunarodni kreativni forum najvišeg ranga, mesto susreta vrhunskih autora koji oblikuju savremeni zvuk televizijskih serija. Kroz intenzivne sesije, razgovore i razmenu iskustava, učesnici zajednički promišljaju ulogu muzike u razvoju buduće televizijske naracije, ali i nove modele međunarodne saradnje u globalnoj produkciji serija.

Program se realizuje u okviru Industry Days segmenta festivala, koji se održava od 23. do 25. aprila 2026. godine u Kanu, i okuplja vodeće profesionalce svetske TV industrije – reditelje, scenariste, producente, emitere i autore muzike.

Na događajima Industry Days učestvuje i kompozitor Roman Goršek, dugogodišnji kreativni i muzički partner Aleksandre Kovač. Njihova saradnja, realizovana kroz produkcijsku kuću RAprodukcija, danas predstavlja jednu od najaktivnijih i najprepoznatljivijih platformi za filmsku i televizijsku muziku u ovom delu Evrope.

Poziv u Composers Club festivala CANNESERIES potvrđuje kontinuirani međunarodni rast i umetnički kredibilitet muzike koju Aleksandra Kovač i Roman Goršek stvaraju za film i televiziju – muzike koja sve češće postaje deo velikih evropskih i svetskih produkcija.

„Poziv da učestvujem u prvom Composers Club‑u festivala CANNESERIES za mene predstavlja veliku čast, ali i potvrdu da muzika koju Roman i ja stvaramo za film i televiziju ima istinsku međunarodnu prepoznatljivost“, izjavila je Aleksandra Kovač.

Ovaj uspeh ne predstavlja samo lično priznanje, već i značajan iskorak za srpsku i regionalnu filmsku muziku, koja kroz rad ovih autora ulazi u sam vrh savremene svetske televizijske industrije.

Bogati opus



Aleksandra Kovač i Roman Goršek potpisuju muziku za neke od najgledanijih domaćih TV serija, među kojima su „Ubice mog oca“, „Državni službenik“, „Bunar“, „Pevačica“ i „Ringišpil“. Njihov opus obuhvata i filmsku muziku za naslove „Ruski konzul“, „Šavovi“, „Dara iz Jasenovca“ i „Zaspanka za vojnike“.

Pored toga, Aleksandra Kovač je 2014. godine komponovala muziku za kratki animirani film „Separate Lives“, koji je sa kompletnim autorskim timom bio nominovan za priznanje „New Talent Award“ na BAFTA Scotland 2014.

