U prostorijama Srpske kraljevske akademije inovacionih nauka (SKAIN) u Beogradu upriličen je događaj koji je spojio nauku, umetnost i tradiciju. Centralni deo svečanosti bio je prijem dve istaknute profesorke iz Novog Sada, Anđe Šušić i Radmile Satarić, u redove ove prestižne institucije.

Ceremoniju je predvodio predsednik SKAIN-a, akademik profesor doktor Velibor Stević, koji je izrazio veliku čast što akademija postaje bogatija za ovakve stručnjake. Svečanost je upotpunjena polaganjem zakletve novih članica pred komisijom koju su činili akademici: Duško Đukanović, Dušica Bodlović Đukić, Ljuba Stojanović, Dragan Lukić, Svetlana Matić i Mirjana Tadić.

Heroine nauke i prosvete

Nova članica, akademik Anđa Šušić, u svom obraćanju je naglasila da ulazak u instituciju sa tako dugom tradicijom za nju predstavlja obavezu da svojim budućim radom doprinese njenom ugledu.

Obraćanje akademika profesora Svetlane Marić u konzulatu Foto: Privatna arhiva

O pedagoškom i književnom opusu Radmile Satarić govorila je akademik profesor Svetlana Matić, istakavši njenu sposobnost da složene sudbine srpskih velikana približi javnosti na umetnički način. Satarićeva je, uz zahvalnost na poverenju, poručila da ovo priznanje vidi kao snažan podsticaj za dalji rad u korist šire zajednice.

Sećanje na Milevu Marić Ajnštajn

Poseban pečat događaju dala je izložba posvećena Milevi Marić Ajnštajn, prvoj srpskoj fizičarki i matematičarki, čija je autorka akademik profesor Svetlana Matić iz Beča. Izložbu prati i njena najnovija knjiga "Heroina života Mileva Marić Ajnštajn", koja detaljno osvetljava život ove naučnice. Ova postavka, koja je izazvala veliko interesovanje beogradske publike, biće predstavljena i u Novom Sadu, u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), 16. aprila 2026. godine.

Razmena ideja i saradnja

Nakon zvaničnog dela i protokola, prisutni su nastavili druženje u neformalnoj atmosferi. Brojne zvanice iz kulturnog i naučnog života iskoristile su priliku za razmenu ideja i planiranje novih projekata, čime je još jednom potvrđen značaj ovakvih okupljanja za srpsko društvo.

