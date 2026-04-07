Poznati glumac iz Bosne i Hercegovine Enis Bešlagić podelio je sa pratiocima šta se dogodilo tokom njegove poslednje predstave u Sarajevu. Veče koje je počelo sasvim uobičajeno pretvorilo se u nesvakidašnje iskustvo, pošto je usred izvođenja nestala struja. Ipak, ni mrak ni nepredviđena situacija nisu zaustavili ni glumca ni publiku.

Na samom početku snimka Enis je kratko opisao trenutak koji je iznenadio sve u sali.

- Bio je potpuni mrak, ja na sceni. Nismo znali šta da radimo - rekao je glumac.

Predstava nastavljena uprkos mraku

Enis Bešlagić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U opisu objave Enis Bešlagić je detaljno objasnio kako je izgledao nastavak večeri i na koji način je publika reagovala kada je došlo do prekida.

- Sinoć je nestalo struje u dvadesetoj minuti predstave i publika je želela da nastavim onako u mraku, osvetljavajući moje lice samo mobilnim telefonima. A onda su dodali neke baterije i nastavili smo ovu čarobnu noć koja se desila u Sarajevu.

Publika nije želela da ode

Glumac je posebno istakao da niko iz sale nije napustio predstavu, već da su svi želeli da ostanu i zajedno sa njim iznesu veče do kraja.

Enis Bešlagić Foto: Nemanja Nikolić

- Niko nije izašao i svi su želeli da nastavim sa pričom. Pomagali su mi da mi osvetle lice. U toj atmosferi se desila ona posebnost i čar ove predstave – publika i ja smo zajedno doživeli ogromnu energiju i podsetili se na dane kad smo uz sveće slušali priče i gledali se srcima. Tako je bilo i sinoć.

Veče koje će dugo pamtiti

Na kraju se Enis Bešlagić zahvalio publici na atmosferi koju su zajedno stvorili i poručio da će taj trenutak dugo pamtiti.

- Hvala svima na ovom čarobnom trenutku, jer smo ovu noć učinili nezaboravnom. E, to je trebalo doživeti! - napisao je on.

