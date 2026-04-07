Iron Gate International Film Festival (IGIFF) održaće svoje prvo zvanično izdanje od 25. do 29. avgusta 2026. godine u Kladovu, na obali Dunava, u jedinstvenom ambijentu Đerdapske klisure – prostoru koji vekovima predstavlja raskršće kultura i jednu od kolevki evropske civilizacije.

Nakon uspešno realizovanog pilot izdanja 2025. godine, IGIFF 2026 donosi proširen i sadržajniji festivalski koncept. Festival je zamišljen kao međunarodna letnja filmska platforma posvećena savremenoj filmskoj umetnosti, dijalogu i povezivanju autora, publike i filmskih profesionalaca iz Srbije, regiona i Evrope, sa posebnim fokusom na zemlje dunavskog regiona.

Iron Gate International Film Festival razvija se kao kulturni most na Dunavu, negujući saradnju između različitih kulturnih prostora, pre svega Srbije i Rumunije, ali i šireg evropskog konteksta. Festival istovremeno promoviše decentralizaciju kulture, jačanje lokalne zajednice i dugoročni kulturni razvoj izvan velikih urbanih centara.

Program festivala obuhvatiće međunarodnu i regionalnu selekciju filmskih ostvarenja, kao i niz pratećih sadržaja, uključujući razgovore sa autorima, panel diskusije i edukativne radionice namenjene mladima, studentima i autorima u usponu. Poseban akcenat stavljen je na stvaranje prostora za susret filmske umetnosti, istorijskog ambijenta i savremenih filmskih trendova.

Festival će se realizovati na dve glavne lokacije: u Centru za kulturu Kladovo, gde će se održavati dnevne projekcije i tematski programi, i na otvorenoj letnjoj sceni tvrđave Fetislam, smeštenoj uz obalu Dunava, namenjenoj večernjim projekcijama na otvorenom.

Idejni tvorac i ambasador festivala je međunarodno priznati glumac Darko Perić, rodom iz Kladova, koji svojim profesionalnim angažmanom i ličnom vezom sa gradom doprinosi međunarodnoj vidljivosti festivala i njegovom pozicioniranju na evropskoj filmskoj mapi.

Iron Gate International Film Festival realizuje se uz institucionalnu podršku i saradnju sa Opštinom Kladovo.

Zvanični sajt festivala www.irongateiff.com biće u narednom periodu ažuriran kompletnim filmskim i pratećim programom, dok će Instagram stranica @irongateiff služiti kao glavni kanal za objavljivanje aktuelnih informacija i festivalskih novosti.