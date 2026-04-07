Održana premijera filma "Gospodar oluje": Nakon Amerike, ostvarenje stiglo i u srpske bioskope
Holivudsko-srpski akcioni naučno-fantastični film "Gospodar Oluje" premijerno je večeras prikazan u MTS dvorani nakon čega 9. aprila kreće i redovna distribucija u bioskopima širom Srbije.
Ovo filmsko ostvarenje okupilo je uspešnu američku i regionalnu filmsku ekipu koju predvode holivudski filmski profesionalac Neb Čupin, kao i reditelji i scenaristi Zoran Lisinac i Domagoj Mazuran.
Najavljivan u američkim medijima kao akciona naučno-fantastična avantura koja zavređuje posebnu pažnju publike u 2026. godini, holivudsko-srpski film "Gospodar Oluje" prikazuje se u više od 300 najvećih bioskopa u Americi od 13. marta.
Na svečanoj premijeri okupio je brojne poznate ličnosti poput Vladimira Lisinca, Miroslava Mogorovića, reditelja Zorana Lisinca, reditelja Domaguja Mazurana, glumaca Ivane Dudić, Brankice Sebastijanović, Radomira Nikolića,, Lazara Ristovskog, Anice Lazić i mnogih drugih...
Režiju i scenario filma potpisuju Zoran Lisinac, ko-reditelj i scenarista rekordnog domaćeg hita „Toma“, i Domagoj Mazuran, kojem je „Gospodar oluje“ debitantsko dugometražno ostvarenje. Jedan od izvršnih producenata filma je i Miroslav Mogorović, višestruko nagrađivani producent iz Srbije. Film je nastao uz podršku Programa filmskih podsticaja Republike Srbije.
O čemu se radi u filmu?
Radnja filma inspirisana je upravo detinjstvom producenta ovog ostvarenja i tvorca ideje oko koje je izgrađen maštoviti svet filma – Neba Čupina, koji se takođe nalazi i u glumačkoj ekipi filma. Glavni junak ovog ostvarenja, koga pratimo prvo kao dečaka, a potom i kao pravdoljubivog mladića koji traži izlaz iz represivnog sveta Argosa okruženog večitom Olujom, nosi ime Neb – baš kao i njegov autor. Jednu od ključnih narativnih linija filma čini odnos mladog junaka Neba sa njegovim dedom, u tumačenju slavnog škotskog glumca Jamesa Cosmoa, koji je direktno inspirisan Čupinovim detinjstvom I odnosom sa deda Božom. Filmsko ostrvo na kome žive nosi naziv The Fig Island – Ostrvo smokvi, što je i svojevrstan omaž džemu od smokava koji je obeležio Čupinovu mladost, ali i kasniji život u preduzetničkim vodama.
"Moj život, pogotovo detinjstvo odrastanje sa didom u Dalmaciji je bila cela inspiracija za film. Međutim scenarijo je evolvirao u nešto više, zabavnije i komercijalnije. Otišli smo u jedan zamišljeni apokaliptični naučno fantastični svet gde dvoje mladih traže istinu o začetku svog postojanja i daju sami sebi obećanje. Iako je film pun specijalnih efekata, akcijskih scena i uzbudljiv za gledanje, ostala je ona originalna relacija u familiji između unuka i dede i njihovog odnosa. Zadržali smo tradiciju, navike i integritet familije, što je meni bilo izuzetno važno", istakao je Neb Čupin.
U filmu glume neke od najistaknutijih međunarodnih glumačkih zvezda: James Cosmo (Game of Thrones), Caroline Goodall (Schindler’s List), Marco Ilsø (Vikings) i Sara Sofie Boussnina (Dune: Sisterhood). Rame uz rame sa njima, zapažene uloge imaju i značajna imena regionalne glumačke scene, uključujući Gorana Bogdana, Sergeja Trifunovića i Ivanu Dudić.