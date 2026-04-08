U RTS klubu (prodavnica PGP RTS) u Svetogorskoj ulici juče je predstavljen novi album "Iskra ljubavi" baritona Marka Kalajanovića. Na ovom jedinstvenom izdanju ovekovečeno je osam čuvenih kompozicija koje Kalajanović izvodi u svom prepoznatljivom vokalnom maniru, uz raskošnu pratnju simfonijskog orkestra iz Sarajeva.

Prema rečima izdavača, reč je o projektu koji se ne oslanja na efektnu reinterpretaciju po svaku cenu. Naprotiv, album donosi zrelost, iskustvo i meru izvođača koji dobro poznati repertoar oblikuje kroz sopstveni, autentični vokalni izraz.

- Moje srce je puno emocija i zahvalnosti. Ovaj album je nastao iz potrebe da se zahvalim sredini koja me je godinama prigrlila - Sarajevu. Tamo sam proveo divne godine kao član ansambla opere Narodnog pozorišta. Pre povratka kući u Srbiju, želeo sam da im ostavim nešto što mi je najbliže srcu - rekao je Kalajanović.

Regionalna zvezda jasnog umetničkog identiteta

Marko Kalajanović, rođen u Ivanjici 1984. godine, jedan je od najzapaženijih baritona u regionu. Svoje vokalno obrazovanje krunisao je diplomom i specijalističkim studijama na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom ugledne profesorke Radmile Bakočević. Svoje umeće dodatno je usavršavao uz vokalne konsultacije kod italijanskog maestra Paola De Napolija.

Tokom dosadašnje bogate karijere, Kalajanović je tumačio glavne baritonske uloge na najznačajnijim scenama u regionu, uključujući Narodno pozorište u Beogradu, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Slovensko narodno gledališče u Mariboru i Crnogorsko narodno pozorište u Podgorici. Status nekadašnjeg prvaka opere Narodnog pozorišta u Sarajevu dodatno potvrđuje njegovu visoku umetničku reputaciju.

Dobitnik je brojnih priznanja za svoj dosadašnji rad, a njegov umetnički put prepoznatljiv je po kontinuitetu, širini repertoara i oslanjanju na stabilnost i lični interpretativni potencijal. Takav pristup, oslobođen prolaznih trendova, svrstava Kalajanovića među umetnike koji svoju karijeru grade dugoročno, postojano i sa jasno definisanim umetničkim identitetom.

