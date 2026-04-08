Iako je glumac Milenko Pavlov ostao upamćen po kultnoj ulozi u seriji "Srećni ljudi", zanimljivo je da mu taj angažman, prema njegovim rečima, nije doneo materijalno bogatstvo. Ipak, ono što je u njegovom životu bilo zaista dinamično jeste privatna sfera – iza njega su dva braka i neverovatnih dvanaest selidbi, dok je vest o poslednjem razvodu uspeo da skriva od medija pune dve godine.

Bekstvo iz Beograda i mir kraj Tamiša

Pre dve decenije, Milenko je doneo odluku da napusti gradsku vrevu i preseli se u okolinu Pančeva, tik uz obalu reke Tamiš. Tamo je izgradio svoj mali raj gde, kako kaže, više vremena provodi na travi nego na asfaltu. U ovaj mirniji kraj otišao je 2005. godine sa tadašnjom partnerkom Marinelom, profesorkom istorije, koju je upoznao u Vršcu.

"Pobegao sam iz Beograda. Živim na ivici Pančeva, pokraj Tamiša. Moja cipela retko staje na beton, već u travu ili blato. Čovek je deo prirode. Vidim da su svi sada počeli da beže iz grada. Otišao sam iz Beograda pre 20 godina. A selio sam se u životu. Mislim 12 puta. Sada sam se nešto sabirao, možda i više. Samo u Beogradu pet-šest puta sa malim detetom i suprugom", objasnio je glumac.

Milenko Pavlov sa suprugom Marinelom

Život u pančevačkoj bazi

Odluka o selidbi u Pančevo bila je zajednička, a presudili su mir i blizina prestonice. Milenko ističe da mu odgovara mentalitet ljudi i odsustvo beogradske napetosti. Dok je Marinela nastavila svoju prosvetnu karijeru u lokalnim osnovnim školama, glumac je pronašao spokoj u tišini svoje verande i u spremanju zimnice na tradicionalnom "smederevcu".

"Bio sam razveden i malo sam živeo u Vršcu, tamo sam režirao predstavu i upoznao Marinelu 2005. godine. Pitali smo se kako ćemo gde ćemo - hajmo mi malo do Pančeva. Ja sam davno rekao da je ovde, neću da kažem bolji svet, nego je mirnije. Ovde nema toliko napornih ljudi kao u Beogradu. Ranije sam radio puno u Pančevu, poznavao sam puno novinara, reditelja imao sam već neku bazu. Sedam kilometara je daleko od Beograda. Marinela je radila kao profesor istorije u gimnaziji prešla je ovde, predaje u nekoliko osnovnih škola. Ovde je naša baza. Volim da sednem na trem i ćutim. Važno je vraćanje sebi", poverio je Pavlov.

Milenko Pavlov

Porodični lomovi i sećanje na majčine reči

Iza Milenka Pavlova su dva bračna brodoloma. Posebno je interesantno da je kraj drugog braka postao poznat široj javnosti tek dugo nakon što se zapravo dogodio. Uprkos razlazima, glumac naglašava da je sa bivšim suprugama ostao u korektnim odnosima. Iako je priželjkivao brojnije potomstvo, sudbina je imala drugačije planove, ali on ne isključuje mogućnost da ponovo stane pred matičara.

"Dva puta sam se ženio. Razveo sam se pre više od dve godine, ali sada se saznalo. Sa obe supruge imam divne odnose. Da li ću treću put da se ženim? To se nikad ne zna. Moja pokojna mati Kata je govorila: "Teško sa njom, a još teže bez nje." Želeo sam da imam još dece, ali nije bilo suđeno", zaključio je umetnik.

