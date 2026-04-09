Sanji Savić Milosavljević uručena nagrada "Moma Kapor" Od njega sam naučila da treba pisati bez zadrške i skrivanja
U Skupštini grada Beograd tačno u podne Sanji Savić Milosavljević uručena je nagrada "Moma Kapor" za književnost. Svečanosti su, osim dobitnice, prisustvovali Matija Bećković, Ljiljana Kapor, članovi žirija i brojni prijatelji i poštovaoci Mominog rada iz sveta umetnosti i kulture. Jednoglasnu odluku žirija obrazložio je Muharem Bazdulj. On je rekao da je roman "Martin udio" pročitao odmah po objavljivanju.
- Poznajem taj svet i jezik i nisam uspeo da joj nađem manu. Glasao sam za Sanju, rečnikom Milke Babović, iz umetničkog dojma - rekao je Bazdulj.
Sanja je dobila novčanu nagradu od 240.000 dinara i "školicu" iz ruku Bećkovića, koja je bila čest motiv na Kaporovim slikama.
- Ako bih morala da nađem pisanju neki smisao, sigurno je da bih se zadržala na tome da su pisanje i umetnost uopšte čin odupiranja smrti. Čitajući iznova Kaporovu "Hroniku izgubljenog grada", osvedočila sam se da reči bivaju žive čak i kada onaj koji ih je napisao fizički više nije sa nama. Možda baš zato - što i njegove rane bivaju žive. Momo Kapor je na jednom mestu kontemplirao o tome kako je važno sve napisati, bez zadrške i bez skrivanja. Pisati - ispovedati se. I baš tako. Skitao je i pisao, slikao raspetljavajući čvorišta iz detinjstva, možda tek nalazeći najbolji ugao iz koga će sagledati sopstvenu dušu. Sva ta skitanja ostala su zabeležena u njegovim knjigama i na platnima, koja i danas plene snagom istine - rekla je dobitnica i dodala:
- Neka njegova zadužbina živi kao što živi njegovo delo. Uticaj će biti nezamenljiv ukoliko bude barem upola intenzivan kakav je bio inspirišući moju čitalačku generaciju. Hvala svima koji su godinama bili tu za mene pre nego što će "Martin udio" privući čitalačku pažnju, sa Mladenom i Lazarom (suprug i sin, op. aut.) na čelu. Vi znate da je vaš udeo nezamenljiv.