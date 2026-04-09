Slušaj vest

U Skupštini grada Beograd tačno u podne Sanji Savić Milosavljević uručena je nagrada "Moma Kapor" za književnost. Svečanosti su, osim dobitnice, prisustvovali Matija Bećković, Ljiljana Kapor, članovi žirija i brojni prijatelji i poštovaoci Mominog rada iz sveta umetnosti i kulture. Jednoglasnu odluku žirija obrazložio je Muharem Bazdulj. On je rekao da je roman "Martin udio" pročitao odmah po objavljivanju.

Foto: ATAIMAGES



- Poznajem taj svet i jezik i nisam uspeo da joj nađem manu. Glasao sam za Sanju, rečnikom Milke Babović, iz umetničkog dojma - rekao je Bazdulj.



Sanja je dobila novčanu nagradu od 240.000 dinara i "školicu" iz ruku Bećkovića, koja je bila čest motiv na Kaporovim slikama.

Sanja Savić Foto: Tijana Jankovic-Jevric/ORBIS Communications

- Ako bih morala da nađem pisanju neki smisao, sigurno je da bih se zadržala na tome da su pisanje i umetnost uopšte čin odupiranja smrti. Čitajući iznova Kaporovu "Hroniku izgubljenog grada", osvedočila sam se da reči bivaju žive čak i kada onaj koji ih je napisao fizički više nije sa nama. Možda baš zato - što i njegove rane bivaju žive. Momo Kapor je na jednom mestu kontemplirao o tome kako je važno sve napisati, bez zadrške i bez skrivanja. Pisati - ispovedati se. I baš tako. Skitao je i pisao, slikao raspetljavajući čvorišta iz detinjstva, možda tek nalazeći najbolji ugao iz koga će sagledati sopstvenu dušu. Sva ta skitanja ostala su zabeležena u njegovim knjigama i na platnima, koja i danas plene snagom istine - rekla je dobitnica i dodala:

