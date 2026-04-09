Nikola Pejakovićdigao je veliku prašinu na društvenim mrežama nakon što je deo jednog intervjua počeo masovno da se deli. Poznati glumac je u emisiji govorio o godišnjim odmorima, koje većina ljudi svake godine željno iščekuje.

"Sad treba da sednem u auto i da idem u Grčku na more. Odavde iz Banjaluke treba mi da noćim tamo negde na Ohridu da bih se odmorio ili da vozim u cugu 16 ili 20 sati. I da budem tamo 10 dana i šta, da se vratim kući?! Pa ne bih da mi daju ne znam ni ja šta. To je sve nakaradno postavljeno, ta zimovanja i letovanja. Kakva zimovanja, kakva letovanja, kakvi odmori... Čemu sve to, ne razumem. Kao idem da se odmorim. Šta da se odmoriš? Jedino ako si budala možeš da se odmoriš. Kao 10 dana se isključim. Kako možeš da se isključiš? Od čega da se isključiš", ispričao je Pejaković u jednoj emisiji.

O zavisnosti

Podsetimo, glumac otvoreno je govorio o borbi sa narkoticima. On je objasnio kako je izgledao njegov život u periodu kada je konzumirao alkohol i narkotike

"U trenutku kada sam pobudalio sa svojim darovima i kada sam ih koristio kako ne treba, i kada sam došao sa alkoholom do nekog maksimuma, već dobijao batine po kafanama, vređao ljude. Dakle već kad sam bio u tom jarku došlo je "njegovo veličanstvo" heroin. I nad zlom ima veće zlo. Kad čoveka počnu da uče da bude kao umetnik, kad ide tim putem… Umetnost je kod mene postala zamena za duhovni život. Moji bogovi su bili slikari, muzičari i ja sam pokušao svoje bogove da imitiram", rekao je on.

Nikola Pejaković u seriji Tvrđava Foto: Aleksandar Letić

Spas pronašao u veri

"Okrenuo sam se Bogu kad sam pao na dno. Kad sam se našao u jarku. Srbin ide u crkvu kad počne kiša. Nije to usamljen slučaj. Ima ta priča da narkomani odu u neku vrstu vere ali mislim da to nije sasvim tačno. Čovek traži izlaz i lek za svoju boljku. Pravoslavlje je snaga kojom to može da se savlada. Kad je moj ego bio stucan, kad sam video da nemam izlaz, tako sam ja počeo da pretresam svoj život, svoja uverenja. Tada sam shvatio da grešim. Taj heroin mi je legao kao budali šamar. Bilo mi je toliko prijatno da sam se pitao što ovo meni neko nije dao ranije jer je to rešenje za sve moje probleme. Nit me šta boli, niti imam bilo kakve probleme. S druge strane izbija mamurluk. Daje neke prednosti, a pogotovu me odvaja od onih pitanja koja sam non-stop postavljao - šta mi radimo na ovoj Zemlji, kakva je ovo avantura?" zaključio je glumac svojevremeno.

