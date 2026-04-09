Slušaj vest



Bioskop Abazija na Paliću od 10. do 14. aprila postaje filmska oaza za decu i mlade kroz poseban program „Prolećni bioskop“, čiji je cilj da privuče mladu publiku u bioskop, otvori važne i savremene teme i podstakne ljubav prema filmskoj umetnosti na velikom platnu.

I ove godine, uz podršku mreže Europa Cinemas, pripremljen je raznovrstan program evropskih filmova koji deci i tinejdžerima tokom školskog raspusta nudi više od uobičajene zabave. Pažljivo odabrana selekcija donosi priče sa kojima se mlada publika lako može identifikovati – o odrastanju, prijateljstvu, porodici i izazovima sa kojima se suočavaju njihovi vršnjaci širom Evrope.

Poseban doprinos ovogodišnjem izdanju predstavlja saradnja sa Mađarskim nacionalnim filmskim institutom, zahvaljujući kojoj će biti prikazana dva zapažena mađarska filma: topla porodična muzička komedija „Zaustavite moju maćehu“ i dinamični tinejdžerski film „FOMO“. Ovi naslovi dodatno obogaćuju program, donoseći raznovrsnost i dodatnu kulturnu ponudu na mađarskom jeziku.

Foto: Promo

Ekskluzivno iznenađenje festivala predstavlja animirani dečiji (i porodični) film „Hola Frida“ – nežan i umetnički portret mlade Fride Kalo, koji na originalan način približava život i odrastanje slavne umetnice deci i mladima. Film neće biti prikazan na redovnom repertoaru, što ovu projekciju čini jedinstvenom prilikom za gledanje.

Podsećamo da bioskop Abazija tokom cele godine neguje filmsku kulturu kod najmlađih kroz programe „Prolećni bioskop“ i „Zimski bioskop“, koji tokom raspusta deci i mladima donose kvalitetne evropske filmove. Cena ulaznice je samo 300 dinara.

Iz bioskopa Abazija poručuju: „Verujemo da je gledanje filma u bioskopu mnogo više od zabave – to je prostor u kome mlada publika uči, saoseća, mašta i (od)rasta“.

Više o filmovima:

„Zaustavite moju maćehu!“

Topla porodična muzička komedija prati veselu i maštovitu devojčicu Dorku, koja živi sa ocem i uživa u njihovoj svakodnevici – sve dok najava njegovog ponovnog braka ne poremeti njen svet. Odlučna da spreči dolazak nove maćehe, Dorka kreće u uzbudljivu avanturu koja je vodi u čarobnu šumu. Film donosi obilje humora, muzike i toplih porodičnih poruka, namenjen je mlađoj publici (6+) i prikazuje se na mađarskom jeziku, bez prevoda.

Foto: Promo

„FOMO“

Savremeni tinejdžerski film prati Gergöa i njegovu ekipu, poznatu kao „Čopor“, koji su opsednuti zabavom, društvenim mrežama i stalnom potrebom za pažnjom i lajkovima. Kako njihovi snimci postaju sve provokativniji, granice se brišu, a jedna noć izmiče kontroli kada devojka Lilla postane žrtva njihove potrebe za „contentom“. Film direktno i bez zadrške tematizuje pritisak digitalne kulture, odgovornost i posledice ponašanja, te se preporučuje starijoj deci i tinejdžerima kao podsticaj za važne razgovore.

Foto: Promo

„Hola Frida“

Vizuelno upečatljiv animirani film donosi nežan i inspirativan prikaz detinjstva slavne umetnice Fride Kalo. Kroz priču o radoznaloj i živahnoj devojčici koja odrasta u meksičkom okruženju, film prati njen susret sa bolešću koja menja tok njenog života, ali i otvara prostor za razvoj mašte, kreativnosti i umetničkog izraza. Inspirisan Fridinim autentičnim stilom, film na suptilan i emotivan način govori o snazi umetnosti kao sredstva prevazilaženja životnih izazova. Namenjen je deci (6+) i porodičnoj publici, posebno onima koji prepoznaju vrednost umetnosti i priča o hrabrosti i drugačijosti.

