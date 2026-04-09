U susret Svetskom danu igre (29. april) Pozorište na Terazijama organizuje besplatnu radionicu koja je namenjena baletskim igračima, plesačima različitih plesnih stilova i izvođačima savremene igre.



Radionica koju će voditi baletski igrači Pozorišta na Terazijama biće održana 17. aprila u baletskoj sali pozorišta. Na kraju radionice biće odabrani igrači koji će imati posebnu priliku da budu deo izvođenja baletske predstave „A čime se ti baviš?“ koja je na repertoaru Pozorišta na Terazijama 29. aprila, a u koregrafiji baletskog umetnika Branka Mitrovića.

Svi zainteresovani kandidati se za radionicu mogu prijaviti od 9. do 15. aprila po instrukcijama koje se nalaze na sajtu Pozorišta na Terazijama. Na osnovu pristiglih prijava, biće odabrani učesnici radionica. Broj učesnika je ograničen.

Predstava "A čime se ti baviš?" je nastala kao proizvod nagrade “Ohrabrenje” (2023) koja pruža podršku za realizaciju celovečernje predstave u okviru revijalnog programa Festivala koreografskih minijatura, a dodeljuje je Udruženje baletskih umetnika Srbije. Ovaj plesni projekat je realizovan kao koprodukcija Udruženja dramskih umetnika i Pozorišta na Terazijama. Premijerno je izvedena u decembru prošle godine.

Branko Mitrović je solista baleta Pozorišta na Terazijama i dobitnik Godišnje nagrade svoje matične kuće za 2024. godinu za izuzetan koreografski iskorak predstavom A čime se ti baviš? čime je baletski ansambl usmerio ka novom, inovativnom i istraživačkom pristupu ovoj vrsti umetnosti.