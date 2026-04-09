Slušaj vest

Ovogodišnji,79. po redu Kanski filmski festival održaće se od 12. do 23. maja, a direktor festivala Tjeri Fremo zvanično je predstavio ovogodišnju selekciju. U trci za prestižnu Zlatnu palmu takmičiće se 21 film, a program obećava jedno od najjačih autorskih izdanja u novijoj istoriji, uz ogroman broj prijavljenih naslova – čak 2.491 film iz 141 države sveta. Predsednik ovogodišnjeg stručnog žirija biće proslavljeni južnokorejski reditelj Park Čan-vuk.

1/7 Vidi galeriju Pedro Paskal i Luks Paskal Foto: Giovanna Onofri / Alamy / Profimedia, Shootpix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

15 ostvarenja otkupljeno za distribuciju u Srbiju

Čak petnaest ostvarenja iz glavne konkurencije, uključujući film otvaranja, otkupljena su za distribuciju u Srbiju zahvaljujuči MCF MegaCom Film-a što se po prvi put događa u istoriji filmske distribucije. Ovogodišnji festival poseban je po tome što će se na njemu prikazati dosad najveći broj filmova snimljenih na francuskom jeziku od kojih su čak tri režirali strani redatelji.

Reč je o filmovima "Paralelne priče" iranskog reditelja Asgara Farhadija, višestrukog dobitnika nagrada Kana, uključujući one za najbolji scenario za film "Trgovački putnik" te Grand Prix za film "Heroj", zatim "Mulen" mađarskog reditelja Lasla Nemeša, dobitnika velike nagrade žirija u Kanu za film "Saulov sin" i "Iznenada", japanskogautora Rjusuka Hamagučija čiji je poslednji film "Drive My Car" postao međunarodna senzacija te osvojio prestižnu nagradu Oskar u kategoriji najboljeg inostranog filma.

Ko su reditelji?

Moglo bi se reći da je ovogodišnje takmičenje jača nego ikad, kada je o imenima reditelja reč. Celi niz istaknutih autora pojaviće se u Kanu sa svojim novim projektima među kojima su i ruski reditelj Andrej Zvjagincev s kriminalističkim trilerom "Minotaur" o visokopozicioniranom izvršnom direktoru čiji se strogo kontrolisani život usled profesionalne krize, globalnog haosa i bračne izdaje počinje raspadati. Tu je i jedan od najnagrađivanijih evropskih reditelja, Pedro Almodovar koji stiže sa dramom "Gorki Božić".

Kara Delevinj na 78. Kanskom filmskom festivalu Foto: Ralph Metzger / Alamy / Profimedia

Ove godine pojaviće se u Kanu i poljski reditelj Pavel Pavlikovski, sa istorijskom dramom "Otadžbina" o životu Tomasa Mana i njegove porodice nakon Drugog svetskog rata, te odlaska u izgnanstvo. Ovo je prvi dugometražni film koji je Pavlikovski snimio nakon 2018. godine i remek dela "Hladni rat" za koji je dobio nominaciju za nagradu Oskara, u kategoriji najbolje režije.

U konkurenciji se takođe nalazi i korejski reditelj Hirokazu Kore-eda, pobednik Kana upravo te 2018., sa sjajnim ostvarenjem "Porodične veze". Novi film "Ovca u kutiji" smešten je u bliskoj budućnosti u kojoj pratimo život arhitektice Oton Komote koja zajedno sa svojim suprugom odlučuje da usvoji humanoidnog robota kao vlastitog sina.

Još jedan bivši pobednik Kana, rumunski reditelj Kristijan Munđu, vraća se u festivalsku službenu konkurenciju s dramom "Fjord" rumunskim imigrantima koji žive u Norveškoj i postaju osumnjičeni u istrazi koja ih dovodi u sukob sa lokalnom zajednicom. Od ostalih filmova iz glavnoj konkurenciji Kana, a koji se nalaze u distribuciji filmske kuće MCF, svakako se moraju izdvojiti i francuska drama "Noćne priče" o tročlanoj porodici koja živi u ruralnom području u blizini umetnice Kristine. Dok planiraju Norin 40. rođendan, stranci počinju da se pojavljuju u njihovom selu.

Francuska glumica Lea Sedu ostvarila je glavnu ulogu u filmu "Nežno čudovište" nemačke rediteljke Mari Krojcer o renomiranoj pijanistkinji koja sa svojom porodicom odlazi na selo gde otkriva uznemirujuću istinu koja će je suočiti s složenostima ljubavi, poverenja i izdaje.

Izabel Gular na Kanskom festivalu 2025 Foto: Simone Comi / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Artur Harari, dobitnik prestižne nagrade Oskar za najbolji scenario za film "Anatomija pada" pre tri godine, u Kan stiže sa svojim filmom "Nepoznata žena" o fotografu Dejvidu Zimermanu koji postaje opsednut misterioznom ženom koju oznaje na jednoj zabavi i započinje da je prati. Do zore njegov će se život u potpunosti preobratiti i on se budi u njenom telu. Japanski redatelj Koji Fukada stiže sa filmom "Beleške iz Nagija", a belgijski reditelj Lukas Dont predstaviće svoju ratnu dramu "Kukavica" o belgijskom vojniku koji se, u rovovima Prvog svetskog rata bori između kukavičluka i herojstva. Naslov iz službene konkurencije ovogodišnjeg festivala, a koji se nalazi u distribuciji MCF-a zaokružuje "Crna kugla" španaca Havijera Kalva i Havijera Ambrosija, a reč je o muzičkoj drami u kojoj su glavne uloge ostvarile Glen Klous i Penelope Kruz.

Spisak ovogodišnjih filmova

U nastavku donosimo kompletan popis filmova iz svih programa ovogodišnjeg Kana koji se nalaze u distribuciji MCF:

"Film otvorenja" (Opening Film)

"Električni poljubac", Pierre Salvadori

"Službena konkurencija" (Official Competition)

"Minotaur", Andrey Zvyagintsev

"Otadžbina", Pawel Pawlikowski

"Mulen", Lazlo Nemes

"Noćne priče", Lea Mysius

"Fjord", Christian Mungiu

"Nežno čudovište", Marie Kreutzer

"Beleške iz Nagija", Kôji Fukada

"Ovca u kutiji", Hirokazu Kore-eda

"Nepoznato", Arthur Harari

"Iznenada", Ryûsuke Hamaguchi

"Kukavica", Lukas Dhont

"Crna kugla", Javier Calvo and Javier Ambrossi

"Paralelne priče", Asghar Farhadi

"Gorki Božić", Pedro Almodóvar

Pedro Almodovar Foto: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse/S / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Izvan konkurencije" (Out of Competition)

"Her Private Hell", Nicolas Winding Refn

Karma, Guillaume Canet

"Ponoćne premijere" (Midnight Screenings)

"Roma elastica", Bertrand Mandico

"Full Phil", Quentin Dupieux

"Posebne projekcije"(Special Screenings)

"Posle Če Gevare", Christophe Réveille

"Cannes premijere" (Cannes Premiere)

"Samuraj i zatvorenik", Kiyoshi Kurosawa

Pogledajte video: Kadar sa Kanskog festivala