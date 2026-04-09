Sinoć je u Srpskom narodnom pozorištu odigrana poslednja predstava ovogodišnjeg, 23. Beogradskog festivala igre. Do poslednjeg mesta ispunjena sala pozdravila je snažnim ovacijama komad „Noć Morikonea“ u koreografiji Markosa Moraua i izvođenju čuvene italijanske trupe Aterbaleto. Ujedno, ovo je četvrto gostovanje ove kompanije iz Ređo Emilije na Beogradskom festivalu igre. Ovoga puta, veče su ispunile note slavnog Morikonea, uz neverovatnu maštovitost španskog koreografa Markosa Moraua. Publika je višeminutnim ovacijama ispratila umetnike.

Na 23. Beogradskom festivalu igre su odigrane 24 predstave. Festivalu je prethodila predstava koju je Barak Maršal pripremio za 11 mladih igrača iz Srbije, a zatim su se nizala ostvarenja 15 trupa iz 11 zemalja, odnosno koreografska dela Akrama Kana, Jasmin Vardimon, Ervea Kubija, Fernanda Mela, i mnogih drugih...

Festival je ove godine pratilo blizu 10.000 ljudi, kao i brojni novinari i kritičari iz zemlje i inostranstva. Naročitu pažnju je privukla predstava „Rozeo“ francuske trupe Gratte Ciel koja je prvi put izvela Beogradski festival igre u otvoreni prostor, kreirajući neponovljivi performans na otvorenim bazenima Tašmajdana.