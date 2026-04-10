Dodelom nagrada laureatima sinoć je spuštena zavesa na 9. Festival malih pozorišnih formi. Bila je ovo jedna od najboljih selekcija monodrama i duodrama tako da je ove godine Festival podignut na još viši nivo od dosadašnjeg. Tokom 7 festivalskih dana publika je gledala deset predstava iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, koje su pobedile na nekom od pozorišnih festivala.

Stručni žiri 9. Festivala malih pozorišnih formi u sastavu: glumac Miloš Tanasković, predsednik, dramski pisac i kritičar Nina Mazur , član i glumica Vjera Mujović, član, doneo je odluku da Nagradu za najbolju predstavu Festivala dodeli duodrami "Sladoled" Mira Gavrana u režiji Spasoja Ž. Milovanovića, u izvođenju Ivane Nedović i Nađe Nedović Tekinder, u produkciji Narodnog pozorišta Niš.

U obrazloženju se navodi da se nagrada dodeljuje za ukupno scensko ostvarenje.



"Scenografija, svetlo, glumačka igra stvaraju harmonično jedinstvo".



Direktorka Narodnog pozorišta Niš, Snežana Radović zahvalila se domaćinima i publici ističući da je nagrada motiv za još predaniji rad i da je raduje buduća saradnja sa zaječarskim teatrom.

Nagradu za najboljeg glumca 9. Festivala malih pozorišnih formi žiri je dodelio Aleksandru Dimitrijeviću, za ulogu u monodrami "Ču ja ljubomoran" po motivima drame Miodraga Karadžića, u produkciji MostArta.

U obrazloženju se kaže da Dimitrijević sa osećajem mere i ukusa balansira između komedije i drame.

Dimitrijević se zahvalio žiriju i rekao: ,,Nagrada će biti i u budućnosti ali srce mi je puno što sam svoju prvu nagradu dobio baš u Zaječaru, u rodnom gradu Zorana Radmilovića."



Stručni žiri je doneo odluku da dodeli dve Specijalne nagrade Festivala: Velizaru Kasalici za autentični komični izraz u monodrami "Prva ljubav", Janka Jelića u režiji Miloša Latinovića, u produkciji Centra za kulturu Žabljak, Crna Gora i

Nebojši Milovanoviću za delikatan pristup liku Branka Ćopića u monodrami "Bašta sljezove boje" Branka Ćopića, u adaptaciji i režiji Egona Savina, u produkciji Mocart fondacije.



Na žalost, protagonisti ove dve predstave nisu mogli da dođu u Zaječar, pa će nagrade biti naknadno uručene.

Najbolja predstava Festivala po izboru publike, sa prosečnom ocenom 9,67 je monodrama "Iskra" Ružice Vasić, u adaptaciji i režiji Dejana Cicmilovića, u izvođenju Maje Kulundžije Zoroe, produkcija "Veliki mali princ" iz Beograda.

Nagrada će biti naknadno uručena.

Direktor festivala i pozorišta Vladimir Đuričić, najpre je čestitao dobitnicima nagrada i publici Festivala.

Najavio je da će 16. oktobra, na jubilarnim 35. ,,Danima Zorana Radmilovića" biti prikazana maketa rekonstruisanog pozorišta, koje će biti jedno od najlepših i najmodernijih teatara u ovom delu Evrope.

Zahvalio se resornim Ministarstvima koja su obezbedila novac, da se nakon više decenija, ponovo obnovi zgrada zaječarskog pozorišta.

