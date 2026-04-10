Glumac Narodnog pozorišta u Beogradu Aleksandar Vučković dobitnik je statuete Milivoje Živanović, za najbolje glumačko ostvarenje na 30. Glumačkim svečanostima "Milivoje Živanović" u Požarevcu.

Vučković je nagrađen za ulogu Gidre u predstavi "Gospođa Olga", po tekstu Milutina Bojića, u režiji Juga Đorđevića.

Odluku je doneo stručni žiri u kojem su bili glumac Dragan Petrović Pele, dramaturškinja Branislava Ilić i reditelj Andrej Nosov.

Predstava je nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta u Beogradu i Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banjaluci.



Uspon mladog umetnika iz Užica

Aleksandar Vučković pripada novoj generaciji glumaca koja na scenu donosi specifičnu energiju i preciznost. Rođen je u Užicu, simbolično na Dan zaljubljenih 1994. godine. Svoj talenat brusio je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesorke Gordane Marić, gde je stekao temelje koji su ga brzo lansirali u vrh srpskog teatra.

Foto: Dragana Udovičić

Njegov dosadašnji rad karakteriše širok dijapazon uloga, a uspeh u Požarevcu dolazi kao kruna dosadašnjeg angažmana u nacionalnom teatru.

