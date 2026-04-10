Slušaj vest

K-popWorld Festival, najveće svetsko takmičenje za K-pop fanove koje godinama okuplja hiljade učesnika širom planete, biće organizovano u Beogradu u Ložionici 16. aprila od 16h do 19h i okupiće preko 70 najtalentovanijih takmičara iz Srbije i Crne Gore uz vatrenu podršku publike.

Program festivala obuhvata takmičenje u dve kategorije – vokalnoj i plesnoj, gde se učesnici predstavljaju interpretacijama K-pop hitova i koreografija. Nakon takmičarskog dela, stručni žiri donosi odluku o pobednicima, a veče se završava proglašenjem najboljih i dodelom nagrada.

Specijalni gost

U galeriji pogledajte fotografije:

1/4 Vidi galeriju Grupa 1Verse Foto: Marina Jančević, Singing Beetle

Posebnu energiju ovogodišnjem festivalu donosi nastup K-pop grupe 1VERSE, jedne od najintrigantnijih novih pojava na globalnoj sceni koja je ujedno i prva K-pop grupa koja će nastupiti u Srbiji. Bend će prvo imati nastup 16. aprila u Ložionici u okviru K-pop World Festivala gde će pružiti podršku domaćim K-pop izvođačima, dok će 19. aprila održati koncert u Dorćol Platz-u.

K-pop World Festival u Srbiji organizuje Ambasada Republike Koreje u našoj zemlji, a ulaz za sve ljubitelje ovog muzičkog pokreta je besplatan uz obaveznu registraciju putem linka: https://www.eventbrite.com/e/k-pop-world-festival-srbijacrna-gora-tickets-1986968456140?aff=oddtdtcreator

Ko su 1Verse?

1Verse ("Universe") je petočlani K-pop bend nove generacije koji čine Hyuk, Seok, Nathan, Kenny i Aito – umetnici različitih kulturnih pozadina, od Južne i Severne Koreje do Japana i Sjedinjenih Američkih Država. Kao prvi K-pop sastav koji uključuje članove poreklom iz Severne Koreje, 1Verse pomera granice i simbolizuje novu generaciju umetnika koji kroz muziku povezuju različite kulture.

Grupa 1Verse

K-pop World Festival je najveće svetsko takmičenje za K-pop fanove koje godinama okuplja hiljade učesnika širom planete. Organizuje se od 2011. godine u saradnji korejskih ambasada i televizije KBS, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva kulture, sporta i turizma Južne Koreje. Nakon što se završe svi državni festivali, žiri bira najbolje izvođače iz celog sveta, koji potom dobijaju besplatan put u Južnu Koreju, gde učestvuju u finalu festivala na kojem nastupaju i K-pop idoli.

Od svog osnivanja 2016. godine, festival u Srbiji kontinuirano raste, okupljajući sve veći broj učesnika i publike i postaje važna platforma za povezivanje kultura i kreativno izražavanje mladih. Svi ljubitelji muzike, plesa i savremene kulture mogu da budu deo ovog jedinstvenog događaja i dožive energiju K-popa uživo. Partner ovogodišnjeg festivala je i kpop.rs prodavnica koja svim takmičarima obezbeđuje pakete sa zvaničnim K-pop proizvodima.

Kako je K-POP postao globalna senzacija?

K-pop je danas jedan od najuticajnijih globalnih muzičkih fenomena, koji prevazilazi granice muzike i postaje snažan kulturni most između Koreje i ostatka sveta. Njegova popularnost eksplodirala je zahvaljujući kombinaciji zaraznih melodija, vrhunske produkcije, preciznih koreografija i snažnog vizuelnog identiteta, ali i zahvaljujući društvenim mrežama koje su omogućile direktnu vezu između izvođača i fanova širom planete.

Grupa 1Verse

Najpoznatije K-pop grupe poput BTS, Blackpink, Stray kids postale su globalne senzacije, osvajajući svetske top liste, puneći stadione i sarađujući sa najvećim svetskim umetnicima, dok je prošle godine filma K-pop Deamon Hunters oborio sve rekorde gledanosti na Netflix-u. Danas K-pop ne predstavlja samo muzički pravac, već celokupnu kreativnu industriju i stil života koji inspiriše milione mladih širom sveta.

