Ministar kulture Nikola Selaković uputio je uskršnju čestitku patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju:
"Vaša Svetosti, Vama, sveštenstvu, monaštvu, i duhovnim čedima naše Svetosavske Srpske pravoslavne crkve, upućujem najiskrenije i najsrdačnije čestitke povodom najvećeg hrišćanskog praznika, praznika nad praznicima, Vaskrsenja Hristovog!
Vaskrs nas svake godine iznova ukrepljuje i nadahnjuje, podsećajući nas da je pobeda života nad smrću temelj naše vere, ali i neiscrpni izvor snage u izazovnim i teškim vremenima kroz koja prolazi naše društvo. Suočeni sa iskušenjima savremenog doba, pozvani smo da u liku Vaskrslog Gospoda prepoznamo uzor i meru svoga postojanja, da u Njemu pronađemo snagu i nadahnuće, gradeći svoj život po ugledu na Njegovu ljubav, žrtvu i istinu.
Neka nam Vaskrsli Gospod podari mudrost da istrajemo u dobru, snagu da prevaziđemo iskušenja i ljubav da jedni drugima budemo oslonac. Neka svetlost Vaskrsa obasja naše domove i srca, ukrepi našu veru i učvrsti nadu u bolje sutra, na korist naše Crkve, našeg naroda i naše Otadžbine. Hristos Vaskrse – Vaistinu Vaskrse!"
Pogledajte video: Nikola Selaković o Ivi Andriću