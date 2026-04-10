Vaskrs nas svake godine iznova ukrepljuje i nadahnjuje, podsećajući nas da je pobeda života nad smrću temelj naše vere, ali i neiscrpni izvor snage u izazovnim i teškim vremenima kroz koja prolazi naše društvo. Suočeni sa iskušenjima savremenog doba, pozvani smo da u liku Vaskrslog Gospoda prepoznamo uzor i meru svoga postojanja, da u Njemu pronađemo snagu i nadahnuće, gradeći svoj život po ugledu na Njegovu ljubav, žrtvu i istinu.