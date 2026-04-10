Ministar kulture Nikola Selaković uputio je uskršnju čestitku patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju:

"Vaša Svetosti, Vama, sveštenstvu, monaštvu, i duhovnim čedima naše Svetosavske Srpske pravoslavne crkve, upućujem najiskrenije i najsrdačnije čestitke povodom najvećeg hrišćanskog praznika, praznika nad praznicima, Vaskrsenja Hristovog!

Nikola Selaković Foto: Ministarstvo Kulture

Vaskrs nas svake godine iznova ukrepljuje i nadahnjuje, podsećajući nas da je pobeda života nad smrću temelj naše vere, ali i neiscrpni izvor snage u izazovnim i teškim vremenima kroz koja prolazi naše društvo. Suočeni sa iskušenjima savremenog doba, pozvani smo da u liku Vaskrslog Gospoda prepoznamo uzor i meru svoga postojanja, da u Njemu pronađemo snagu i nadahnuće, gradeći svoj život po ugledu na Njegovu ljubav, žrtvu i istinu.

patrijarh Porfirije Foto: Spc

Neka nam Vaskrsli Gospod podari mudrost da istrajemo u dobru, snagu da prevaziđemo iskušenja i ljubav da jedni drugima budemo oslonac. Neka svetlost Vaskrsa obasja naše domove i srca, ukrepi našu veru i učvrsti nadu u bolje sutra, na korist naše Crkve, našeg naroda i naše Otadžbine. Hristos Vaskrse – Vaistinu Vaskrse!"

Ne propustiteKulturaObnova zdanja Narodne biblioteke Srbije je ispit naše nacionalne i kulturne zrelosti: Selaković na polaganju venaca na Kosančićevom vencu
DSC02020.jpg
KulturaSelaković u Vranju otvorio izložbu povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Bore Stankovića
ENTR0081313.jpg
KulturaSelaković u Vranju: Potpisan ugovor vredan 65 miliona dinara za obnovu Haremluka - cilj da Vranje ima najbolji muzej u ovom delu Srbije
ENTR9620.jpg
KulturaMinistar Selaković u Matici srpskoj: Zasnivanje „Poklon biblioteke Rusije“ i otvaranju izložbe!
2026-03-24_13-26-41-294.jpg

Pogledajte video: Nikola Selaković o Ivi Andriću

Nikola Selaković govor o Ivi Andriću na italijanskom jeziku Izvor: Kurir televizija