Beogradsko dramsko pozorište gostuje u Sankt Peterburgu: „Božanstvena komedija“ i ,,Kramer protiv Kramera” na sceni BDT-a
Beogradsko dramsko pozorište nastavlja započetu međunarodnu saradnju sa Velikim dramskim pozorištem „G. A. Tovstonogov“ iz Sankt Peterburga gostovanjem na njihovoj matičnoj sceni, čime se potvrđuje i produbljuje kulturna razmena dve ugledne pozorišne institucije.
U okviru saradnje započete početkom 2026. godine, ansambl Beogradskog dramskog pozorišta izvešće predstavu „Božanstvena komedija“, u režiji Franka Kastorfa, jednog od najznačajnijih savremenih evropskih reditelja, poznatog po svom autentičnom i provokativnom scenskom izrazu, u petak 17. aprila na velikoj sceni BDT-a.
Ova produkcija, inspirisana čuvenim delom Dantea Aligijerija, donosi savremeno čitanje klasika kroz snažan vizuelni i narativni jezik, preispitujući univerzalne teme identiteta, morala i društva. Kastorfova režija pomera granice tradicionalnog teatra, nudeći publici jedinstveno i intenzivno scensko iskustvo.U predstavi igraju: Marko Gvero, Milena Vasić, Aleksandar Radojičić, Dunja
Stojanović, Jana Milosavljević, Aleksandar Jovanović, Nataša Marković, Milan Zarić i Bojana Stojković.
Predstava BDP-a ,,Kramer protiv Kramera”, u režiji Slobodana Skerlića, biće odigrana u subotu 18.4. na maloj sceni sanktpeterburškog teatra. Predstava ,,Kramer protiv Kramera” bez podele na dobro i zlo prati stvarne ljude u pokušaju da usklade lične ambicije i odnose sa bliskima, u minimalističkom, intimnom scenskom izrazu. Kroz redukovanu formu i glumačku igru, istražuje koliko su teme kojima se bavio Ejvori Korman i danas aktuelne.
U predstavi igraju: Andrija Kuzmanović, Nada Macanković i Marija Pikić. Gostovanje u Sankt Peterburgu predstavlja važan korak u daljem razvoju saradnje između dva teatra i potvrđuje značaj kontinuiranog umetničkog dijaloga između srpske i ruske pozorišne scene.
Podsećamo da je BDT iz Sankt Peterburga gostovalo u Beogradskom dramskom pozorištu od 7. do 10. februara 2026. godine, kada je beogradskoj publici predstavilo dve značajne produkcije sa svog repertoara: „Kada ponovo postanem mali“ (7. i 8. februar), dirljivu i poetičnu lutkarsku predstavu inspirisanu životom i delom Janjuša Korčaka i „Mocart i Salijeri“ (10. februar), eksperimentalni scenski dijalog zasnovan na tekstu Aleksandra Puškina. Beogradsko dramsko pozorište ovim gostovanjem nastavlja da afirmiše svoje umetničke
kapacitete na međunarodnoj sceni, predstavljajući savremenu srpsku produkciju publici jednog
od najznačajnijih kulturnih centara Evrope.