Beogradsko dramsko pozorište nastavlja započetu međunarodnu saradnju sa Velikim dramskim pozorištem „G. A. Tovstonogov“ iz Sankt Peterburga gostovanjem na njihovoj matičnoj sceni, čime se potvrđuje i produbljuje kulturna razmena dve ugledne pozorišne institucije.

U okviru saradnje započete početkom 2026. godine, ansambl Beogradskog dramskog pozorišta izvešće predstavu „Božanstvena komedija“, u režiji Franka Kastorfa, jednog od najznačajnijih savremenih evropskih reditelja, poznatog po svom autentičnom i provokativnom scenskom izrazu, u petak 17. aprila na velikoj sceni BDT-a.

Ova produkcija, inspirisana čuvenim delom Dantea Aligijerija, donosi savremeno čitanje klasika kroz snažan vizuelni i narativni jezik, preispitujući univerzalne teme identiteta, morala i društva. Kastorfova režija pomera granice tradicionalnog teatra, nudeći publici jedinstveno i intenzivno scensko iskustvo.U predstavi igraju: Marko Gvero, Milena Vasić, Aleksandar Radojičić, Dunja

Stojanović, Jana Milosavljević, Aleksandar Jovanović, Nataša Marković, Milan Zarić i Bojana Stojković.

Predstava BDP-a ,,Kramer protiv Kramera”, u režiji Slobodana Skerlića, biće odigrana u subotu 18.4. na maloj sceni sanktpeterburškog teatra. Predstava ,,Kramer protiv Kramera” bez podele na dobro i zlo prati stvarne ljude u pokušaju da usklade lične ambicije i odnose sa bliskima, u minimalističkom, intimnom scenskom izrazu. Kroz redukovanu formu i glumačku igru, istražuje koliko su teme kojima se bavio Ejvori Korman i danas aktuelne.