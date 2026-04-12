Do sredine juna na brojnim lokacijama u Beogradu, na Avali, Kosmaju, Tari i Goliji snimaće se nova serija "Plava krv". Reč je o porodičnoj drami sa elementima američkih kriminalističkih serija koja se bavi privatnim i profesionalnim dešavanjima jedne policijske porodice.

Jedna od uloga, lik Ljube, pripala je glumcu Slaviši Čuroviću.

- Kad treba glava da se podmetne, jedan za drugog to i učine. Vidimo jednog čoveka koji je u stvari potpuno drugačiji od ostalih likova u čitavom tekstu. Takav je zato što je on jednostavno van sveta, van svega ovoga. Nalazi se u šumi i ima svoje razloge zašto je tamo - istakao je na snimanju Čurović.

Reditelj Miloš Avramović Foto: RISTIC NIKOLA 063820223

U koprodukciji sa Radio-televizijom Srbije, snimanje ove serije realizuje produkcija "Režim", scenario potpisuju Mirko Stojković i Đorđe Milisavljević, a režiju Miloš Avramović. Žanrovski određena kao akcioni triler, ali stub priče je i nešto oko čega se sve vrti, a to je porodica.

- Donećemo uzbudljivu, snažnu, moćnu priču. Akcionu porodičnu dramu - precizirao je reditelj Miloš Avramović.

Inače, radnja ove serije prati srpsku porodicu Kuburović. Tu je, pre svih, Sava, kapetan Žandarmerije pred penzijom, ratni veteran. Sačuvati harmoniju u svojoj porodici i izboriti se sa nepravdom, optužbama, lažnim zakonima sveta, iskušenja su za snažnog prekaljenog borca Savu, kog tumači Nenad Jezdić.

Jovana Sijerković i Nenad Jezdić Foto: RISTIC NIKOLA 063820223

- On je čovek sa stigmom, sa ožiljcima, kako po telu, tako i u duši. Sa ožiljcima koje nameću njegovoj savesti, njegovom moralu, njegovoj ratničkoj prošlosti - časnoj ratničkoj i oficirskoj prošlosti - opisao je svoj lik glumac Jezdić.

Njegovog sina Dušana, takođe zaposlenog u policiji, igra Pavle Mensur. Tu je i ćerka Milica, budući psiholog, čiji lik tumači Jovana Sijerković, ali i prijatelji, kolege, američka administracija, albanski kriminal.

Pavle Mensur na setu serije "Plava krv" Foto: RISTIC NIKOLA 063820223

Kreativni tim izgradiće autentičan umetnički izraz serije u vizuelnom i tehničkom pristupu.

- Karakteristična za "Plavu krv" jeste kombinacija toga što je iz tradicije američke televizijske serije, koja je na neki način kodifikovala ovaj žanr, i onoga što su srpska iskustva. Mislim da je daleko bolje uzeti ono što je kvalitetno i onda iskoristiti za pričanje nečega što je lokalno - navodi scenarista Mirko Stojković.

Osam planiranih epizoda pred gledalištem biće početkom sledeće godine.

(Kurir.rs / TV Ekran)