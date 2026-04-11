Mnogi slavni komičarski dueti sastavljani su po principu debeli i mršavi. Takvi parovi na filmu zasmejavaju ljude već generacijama, počev od legendarnih Stanlija i Olija. Primera ima mnogo - likovi poput Džejka i Elvuda, tj. braće Bluz, Džeja i Tihog Boba, glumačkog tandema Kris Farli i Dejvid Spejd.

Bili su inspiracija za provalnike iz "Sam u kući" ili dva robota iz "Zvezdanih ratova" Artu Ditua i Si Tripija. Među najpopularnijim američkim zabavljačima četrdesetih i pedesetih bili su Abot i Kostelo, takođe debeli i mršavi. Radio-televizija Srbije pripremila je ciklus njihovih filmova koji će početi 13. aprila. Deset ostvarenja biće emitovano tokom dve nedelje radnim danima, uveče na RTS 1, sa reprizom sutradan na RTS 2 od oko 14 časova.

Duga karijera Bada Abota i Lua Kostela počela je sredinom tridesetih u pozorištu, a karijeru su nastavili na radiju, filmu i televiziji. Tokom Drugog svetskog rata bili su najplaćeniji zabavljači u SAD, a njihov skeč "Ko je na prvoj?" smatra se najboljim svih vremena. Kako to obično biva sa duetima, privatno su imali turbulentan i sve lošiji odnos, dugo nisu razgovarali van scene i studija, ali je hemija među njima ipak funkcionisala.

RTS će započeti ciklus sa tri manje poznata filma iz perioda kada se njihova imena nisu nalazila u samim naslovima: "Samo nek lete", "Ko je to uradio" i "Vreme njihovih života". "Samo nek lete" bavi se dvojicom drugara koji dobiju otkaz u aero-šouu, "Ko je to uradio" je parodija na krimi radio-drame, u kojima se dogodi stvarno ubistvo, a u "Vremenu njihovih života" Abot i Kostelo glume duhove koji plaše goste jednog imanja, ali se i sami plaše modernih izuma. Postavili su se kao komični duet specijalizovan za parodije, i to žanrova koje publika obično ne povezuje sa smehom, a to su krimići i filmovi strave. Upravo tu napravili su svoje najveće uspehe.

Abot i Kostelo najviše su snimali za "Juniverzal". Ovaj filmski studio je tokom tridesetih i četrdesetih godina prošlog veka ogroman uspeh postizao nizom filmova sa tzv. "Juniverzalovim" čudovištima. Ovi horor filmovi su različitog kvaliteta, od remek-dela do jeftinih produkcija, a zasnovani su na književnim likovima poput Drakule, Frankenštajnovog čudovišta, nevidljivog čoveka i dr Džekila i g. Hajda, ili su originalni poput Vukodlaka.

"Juniverzal" je i u svojoj horor fazi spajao ove likove, a sa popularnim Abotom i Kostelom stvorena je nova zabavna formula. Dvojica smetenjaka sreću ova stvorenja, što dovodi do brojnih urenebesnih situacija. Uglavnom su uloge "Junivezalovih" čudovišta ponavljali tu već proslavljeni glumci Bela Lugoši kao Drakula ili Lon Čejni Džunior kao Vukodlak.

U nastavku ciklusa na RTS-u biće prikazan najpoznatiji film iz te ere "Abot i Kostelo sreću Frankenštajna", kultno ostvarenje i u vreme TV Beograda. Uspeh ovog filma obezbedio je čitav niz parodija sa sličnim temama, ne samo na krimiće i horore nego i na popularne avanturističke i naučnofantastične filmove tog vremena. Tako će gledaocima RTS-a biti predstavljeni "Abot i Kostelo u Legiji stranaca", "Abot i Kostelo sreću nevidljivog čoveka", "Abot i Kostelo idu na Mars", "Abot i Kostelo sreću dr Džekila i g. Hajda", "Abot i Kostelo sreću kistonske policajce" i "Abot i Kostelo sreću mumiju".

Popularnost ovog komičarskog dueta počela je da opada pedesetih godina, kada su, možda za RTS paradoksalno, publiku više počeli da privlače Din Martin i Džeri Luis, čiji je ciklus nedavno okončan. Zdravstveni problemi i drugi angažmani učinili su da se raziđu - Lu Kostelo preminuo je sa nepune 53 godine, dok je Bad Abot sa promenljivim uspehom nastavio da radi. Danas važe za neke od najvećih komičara svih vremena i sami su nebrojeno puta parodirani i kopirani kako u animiranim, tako i u igranim filmovima.

