Jasmina Ninkov imenovana za upravnicu Narodne biblioteke Srbije: Ko je naslednica Vladimira Pištala
Vlada Republike Srbije donela je rešenje kojim se Jasmina Ninkov, dosadašnja vršiteljka dužnosti, zvanično imenuje za upravnicu Narodne biblioteke Srbije (NBS). Ova odluka objavljena je u najnovijem izdanju "Službenog glasnika".
Na ovu prestižnu funkciju Ninkov dolazi nakon višedecenijskog, izuzetno uspešnog rada u oblasti bibliotekarstva i kulture, nasleđujući proslavljenog književnika Vladimira Pištala.
Jasmina Ninkov rođena je 1962. godine, diplomirani bibliotekar savetnik. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Bila je direktor Biblioteke grada Beograda, najveće javne biblioteke u Srbiji (2009 - 2025), i direktor Biblioteke "Milutin Bojić" u Beogradu (2002-2009).
Istaknuti je srpski i međunarodni stručnjak u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti, rukovodilac je velikog broja domaćih bibliotečkih projekata i aktivni učesnik međunarodnih projekata Evropske unije u oblasti digitalizacije kulturne baštine i korišćenja novih tehnologija u posredovanju kulturnih sadržaja, kao i obrazovanja odraslih.