Vlada Republike Srbije donela je rešenje kojim se Jasmina Ninkov, dosadašnja vršiteljka dužnosti, zvanično imenuje za upravnicu Narodne biblioteke Srbije (NBS). Ova odluka objavljena je u najnovijem izdanju "Službenog glasnika".

Na ovu prestižnu funkciju Ninkov dolazi nakon višedecenijskog, izuzetno uspešnog rada u oblasti bibliotekarstva i kulture, nasleđujući proslavljenog književnika Vladimira Pištala.

Jasmina Ninkov rođena je 1962. godine, diplomirani bibliotekar savetnik. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Foto: Ministarstvo Kulture

Bila je direktor Biblioteke grada Beograda, najveće javne biblioteke u Srbiji (2009 - 2025), i direktor Biblioteke "Milutin Bojić" u Beogradu (2002-2009).