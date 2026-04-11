Vlada Republike Srbije donela je rešenje kojim se Jasmina Ninkov, dosadašnja vršiteljka dužnosti, zvanično imenuje za upravnicu Narodne biblioteke Srbije (NBS). Ova odluka objavljena je u najnovijem izdanju "Službenog glasnika".

Foto: Dragana Udovičić

Na ovu prestižnu funkciju Ninkov dolazi nakon višedecenijskog, izuzetno uspešnog rada u oblasti bibliotekarstva i kulture, nasleđujući proslavljenog književnika Vladimira Pištala.

Jasmina Ninkov rođena je 1962. godine, diplomirani bibliotekar savetnik. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Vršilac dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov Foto: Ministarstvo Kulture

Bila je direktor Biblioteke grada Beograda, najveće javne biblioteke u Srbiji (2009 - 2025), i direktor Biblioteke "Milutin Bojić" u Beogradu (2002-2009).

Istaknuti je srpski i međunarodni stručnjak u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti, rukovodilac je velikog broja domaćih bibliotečkih projekata i aktivni učesnik međunarodnih projekata Evropske unije u oblasti digitalizacije kulturne baštine i korišćenja novih tehnologija u posredovanju kulturnih sadržaja, kao i obrazovanja odraslih.

Ne propustiteKulturaObnova zdanja Narodne biblioteke Srbije je ispit naše nacionalne i kulturne zrelosti: Selaković na polaganju venaca na Kosančićevom vencu
KulturaRoman Muharema Bazdulja dobitnik nagrade "Vladan Desnica"
KulturaNARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE PROSLAVILA 192. ROĐENDAN Pištalo uručio nagradu "Janko Šafarik" Selimiru Raduloviću
KulturaVLADIMIR PIŠTALO ZA KURIR: Porodici najviše štete nanose mobilni telefoni! Zamislite da nam decu obrazuje VEŠTAČKA INTELIGENCIJA
vladimir-pistalo-foto--dragana-udovicic.jpg