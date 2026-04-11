U svetu koji se menja brže nego što naša čula mogu da isprate, postoje konstante koje nas drže usidrenima - vera, porodica i umetnost, koja ne poznaje granice. Baš uoči najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa ugostili smo umetnicu koja svojim glasom godinama unosi mir i sofisticiranost u naš medijski prostor. Lena Kovačević nije samo simbol elegancije nego i umetnica koja hrabro korača između tradicije i inovacije. Dok se u njenom domu priprema praznična trpeza uz vrednosti koje se prenose generacijama, Lena se priprema i za jedan od najuzbudljivijih projekata u karijeri, o čemu i govori za Kurir.

Očekuje nas već 30. maja predstavljanje projekta THE 3 u Beogradu, koliko je ovaj koncert za vas svojevrsno "umetničko vaskrsenje" i izlazak iz komfor zone?

- Ne, naprotiv, zapravo je obrnuto, ja godinama nastupam sa sličnim repertoarom sa velikim orkestrom u Nemačkoj Josef and Friends, koji je sačinjen od vrsnih muzičara iz filharmonije, i godinama sam maštala o tome da takav repertoar postavimo u Srbiji i regionu. Ono što je nadogradilo moju maštu jeste kombinacija Marije Jelić, operske dive, i Jelene Gavrilović, glumice, koje svaka svojom harizmom donose originalni pečat.

Na sceni MTS dvorane spojićete se sa Jelenom i Marijom. Kako se u praksi krote tri toliko različita žanra - džez, opera i glumačka interpretacija - i šta je bila ona ključna nit koja vas je povezala u ovaj filmski kadar uživo?

- Dugo godina sve tri sarađujemo sa sjajnom damom Jasminom Latinović i zapravo je ona pomislila na nas tri kao nešto što bi bio interesantan spoj. Taj sudar svetova, stilova ono je što ovaj spoj, ali i koncert, zaista čini drugačijim. Opera kao takva se sve više trudi da se u modernoj postavci približi ljudima, ne odstupajući od svojih postulata, ali, da, želim da operu približimo ljudima koji nemaju prilike možda toliko da uživaju u njoj.

Od svetskih arija do pop-rok hitova - koja pesma sa repertoara projekta "THE 3" vas lično najviše pogađa "u žicu" i zašto ste baš nju izabrali da bude deo ove priče?

- "Je suis malade" je zaista moja pesma, jer je godinama pevam u inostranstvu i, pored zajedničkih pesama koje imamo, od neverovatnih arija do mjuzikla, ova koju pevam solo sasvim je moja krvna grupa. Šansona!

Vaš mlađi sin je nedavno zakoračio u svet filma, što je izazvalo veliko interesovanje javnosti. Kako ste se osećali posmatrajući ga - da li ste bili mama kritičar ili ste u njemu prepoznali onu istu umetničku glad koju nosi vaša porodica decenijama?

- Teodor je zapravo ušao iz zabave u sve i na tome je ostalo, tako treba i da bude, svaka istinska strast i sreća dolaze iz spontane želje i posle vas može odvesti u profesionalne vode i ne mora. Dokle god uživaju svako u svojim hobijima, meni je drago i tu sam da podržim.

Deda Dušan Kovačević i unuk Teodor Brčin Foto: Privatna arhiva - Lena Kovačević

Često kažemo da mi vaspitavamo decu, ali istina je da i oni menjaju nas. Čemu su vas sinovi naučili kada je reč o razumevanju modernog sveta? Da li su vam možda oni pomogli da lakše prihvatite AI tehnologiju, koju koristite u novom spektaklu, ili ste vi ostali poslednji čuvar tradicionalnog pristupa? Vaš otac nema ni mobilni telefon...

- Jeste, imam porodično nasleđe da ni ja nisam baš neki tehnološki čovek, ali nemam ništa protiv Al tehnologije, naprotiv, ako se koristi pametno i u prave svrhe, stvar je potpuno genijalna. Ove generacije klinaca su mudrije nego što smo mi bili, empatični su, svesniji sveta oko sebe, sa deset i trinaest godina drugari moje dece i oni sami znaju da me zaista iznenade svojom čistotom srca i mudrošću.

Vaskrs je uvek prilika za okupljanje. Kojim se vrednostima najviše trudite da naučite svoje sinove u svetu koji se danas menja brže nego ikada i koliko je u vašem domu važna tradicija u odnosu na savremeni tempo života?

- Za mene je vera apsolutni centar života iz koga sve drugo proizlazi. Mišljenje, navike, način života, način na koji mislimo. Učim ih da imaju unutrašnji kompas okrenut prema Hristu i jedino prema njemu. Taj kompas vas jedini nikada neće izdati. Naravno, mi smo ljudi, pa nam se i sistem povremeno pokvari, ali bitno je da ta osica kompasa juri prema izvoru dobra.

Šta bi bila vaša vaskršnja nota za publiku koja vas verno prati?

- Radim trenutno na dva albuma, albumu duhovne muzike, pa će 11. aprila, uoči Vaskrsa, izaći muzika koju sam pisala na reči "Angel Vopijaše". Pripremam, ako bog da, jedan divan i veliki projekat u sklopu tog albuma. Zatim snimam divne nove pop pesme za novi album, koji je planiran za jesen. Očekuju nas koncerti posle Vaskrsa u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i Srbiji.

Čemu treba da se okrenemo u ovim prolećnim danima, dok čekamo 30. maj i vaš zajednički spektakl?

- Hajde da se okrenemo unutrašnjem pročišćenju. Toliko je mnogo negativnih stvari oko nas, teško ih je i navoditi, a rečeno je: "Carstvo božje je tu, u vama..." Koliko puta se zaista toga setimo?

