Glumica Ivana Dudić ostvarila je zapaženu ulogu u novom naučnofantastičnom ostvarenju "Gospodar oluje", koji je posle premijere u Americi stigao i u domaće bioskope. Tumačeći lik buntovne Ane, Ivana se suočila s brojnim izazovima, počevši od glume na engleskom jeziku do samostalnog izvođenja opasnih kaskaderskih scena. Za praznični broj Kurira govori o saradnji s kolegom Markom Ilsom, ali i o tome šta za nju predstavljaju vaskršnji praznici.

Kako biste nam približili ovu priču, koja je spojila Srbe i Hrvate s Holivudom?

- Dvoje mladih ljudi Neb i Ana sa svojim narodom preživeli su svojevrsnu apokalipsu i upravo zato se bore za bolje sutra. Pored te tople ljudske priče, imamo i borbu za opstanak. Mislim da upravo kroz prijateljstvo dobijaju motiv i snagu da spasu svoje pleme i ostrva na kojima žive. Volela bih da svi pogledaju film. Dobra je pouka, jer se Neb, kog tumači Marko Ilso, vođen tim prijateljstvom i dečjom zaljubljenošću bori da istraje u nameri da spase svet.

Ivana Dudić na premijeri filma "Gospodar oluje"

Šta je bio najveći izazov za tebe kao glumicu u ovoj ulozi?

- Sve je bilo izazov. Za početak, snimanje na stranom jeziku. Koliko god da dobro govorim engleski, treba misliti, sanjati i živeti na drugom jeziku kako bi se to oživelo u svakom kadru. Uz to, nisam veliki ljubitelj naučne fantastike, pa je bilo izazovno ispoštovati sve standarde koje ovakav film zahteva.

Sve scene si radila bez kaskadera. Da li je to bila tvoja odluka ili je bila iznuđena?

- Moja odluka, ali ja sam malo luda. Mislim da mi je dobro legla Ana upravo zato što sam jednako buntovna kao i ona.

Kakav je bio Marko kao partner?

- Fenomenalan. Marko i ja smo se baš juče dopisivali. Nažalost, nije imao mogućnosti da dođe na beogradsku premijeru jer snima. Divan kolega i sjajan je za saradnju. Bilo je lako raditi s njim.

Gde ćete proslaviti Vaskrs?

- Vraćam se u četvrtak za Beograd iz Zagreba, s premijere filma i gasim telefon do ponedeljka. Vaskrs ću proslaviti u krugu porodice. Generalno, mnogo volim i Božić i Vaskrs. Veliki petak mi je poseban doživljaj jer smo svi na okupu, farbamo jaja, a tu su deca, rodbina i komšije. Svi se okupimo, prelepo je i to mi donosi mir.

Imate li planove da se oprobate i u Holivudu kao glumica?

- Imam određene želje u glavi, ali videćemo hoće li se ostvariti. Volela bih da proširim svoje granice i da se testiram jer sam spartanski tip osobe. Čisto da vidim koliko mogu i dokle mi dozvoljava moj dijapazon.

Bogdan Bogdanović
Bogdan Bogdanović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia


Na premijeri sam upoznala Bogdana Bogdanovića, divan je dečko

Kako je film prihvaćen u Americi? Videli smo da je i Bogdan Bogdanović bio na premijeri.

- Fenomenalno. Jeste, i njemu se jako dopao film. Upoznala sam ga tom prilikom. Divan dečko, vaspitan, normalan, nije poleteo.

Gospodar oluje
