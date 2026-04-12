Književnica Vedrana Rudan, koja je prva pacijentkinja na kojoj je nedavno primenjena nova metoda lečenja komplikacija izazvanih terapijom tumora, ni u najtežnim momentima ne odustaje od pisanja.

Dan pred Uskrs je na svom blogu objavila novu kolumnu, punu bolnih pitanja, ali i stvari koje bi uradila drugačije kada bi imala priliku da se ponovo rodi.

Vedraninu poslednju objavu pod nazivom "Da se još jedanput rodim" prenosimo u celosti:

- Da se još jednom rodim… Rekla bih sebi da jednom neću biti curica i otići ću od oca zauvek. Jednom neću biti curica i otići ću od mame zauvek. Čitala bih knjige i naučila da princ ne postoji. Tukla bih momke kad bi mi rekli da imam ružan nos i krakate noge.

Znala bih da sam lepa i da ću biti još lepša i da neću plesati u venčanici uz kretena zato što nije navukao kondom. Uradila bih test za trudnoću, a onda abortus. Nekoliko meseci kasnije bila bih srećna jer nisam otišla na abortus. Plesala bih na drugoj svadbi onako kako sam plesala na drugoj svadbi, vitka i uvučena u crno odelo - napisala je Vedrana, pa dodala:

- Voli li me iko? Ko sam ja?

Znala bih da je život kratak, ljudi zli, a ja slepa. Znala bih da je život kratak, ljudi dobri, a ja slepa. Satima bih gledala fotografije svoje dece i pitala se, ko je u pravu, oni ili ja? Šta znači biti u pravu? Šta je istina? Zašto je danas ljubav plavo srce, a ne dugi, čvrsti zagrljaj i bljesak u očima? Voli li me iko? Ko sam ja? Princeza na zrnu graška? Sluškinja u vreći smeća? - zaključila je.

Video: Vedrana Rudan i Jovana Joksimović rasprava