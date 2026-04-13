Bard domaćeg glumišta Josif Tatić, rođen je 13. aprila u glumačkoj porodici, pre 80 godina u Novom Sadu. Studirao je glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Od 1968. godine bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ali je igrao i u drugim pozorištima u zemlji, u SKC-u, Zvezdari teatru, Narodnom pozorištu u Beogradu, kao i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.

Publika ga je zapamtila kao talentovanog glumca, Jataganca iz “Boljeg života,”, Taleta Surovog iz serije “Grlom u jagode”, doktora Slobodana Mihajlovića iz “Šovinističke farsa" i mnogim drugim.

Omiljeni kolega

Za prijatelje i kolege Josif Tatić je bio večito nasmejani i raspoloženi drugar, uvek spreman da pomogne. Jedan od onih koji su ga najbolje poznavali bio je glumac Predrag Ejdus kojim je Tale godinama igrao legendarnu predstavu “Šovinistička farsa”. Upravo on, ispričao je jednu anegdotu o kolegi.

Predrag Ejdus i Josif Tatić su desetak godina igrali jednu od najgledanijih predstava u Jugoslaviji “Šovinističku farsu”. Mnogobrojne su njihove zajedničke anegdote. Sa “Šovinističkom farsom” Ejdus i Tatić su proputovali ceo svet i igrali na svim meridijanima. Upravo ova kultna predstava odvela ih je u daleku Australiju, a na povratku se desilo da avion dele sa patrijarhom Pavlom.

- Vraćali smo se sa turneje iz Australije i u Atini prelazimo u JAT-ov avion za Beograd. Ali avion ne poleće jer se čekaju neki VIP gosti. Stiže delegacija na čelu sa patrijarhom Pavlom. Prođu pored nas, odu napred, poleće avion, a Tale se diže i kreće - prisetio se jednom prilikom.

- Pitam ga gde će, a on odgovara da ide da pozdravi patrijarha Pavla. Znam koliko smo popili na aerodromu, pili smo i u avionu čekajući VIP goste, molim ga da to ne radi, a on me otkačinje: “Ćuti, ti Jevrejinu, ovo je moj patrijarh!” A pritom je on bio ateista. Ode Tale, nije prošlo dve sekunde i vraća se. Pitam šta je bilo, a on mrtav ozbiljan odgovara: "Izgleda da me nije prepoznao!” I danas kad se setim kako mi to saopštava, vrištim od smeha – sećao se Ejdus.

Odlazak glumca

Josif Tatić je preminuo iznenada u 66. godini života 8. februara 2013. u Beogradu.Dva puta se ženio i ima dve ćerke. U 57. godini, deset godina pred smrt dobio je drugu ćerku Hristinu sa suprugom Bebom koja je stomatolog.

Tatić počiva na Novom groblju u Beogradu. Od Josifa Tatića su se oprostili glumci Vojislav Brajović, Jelica Sretenović, Goran Šušljik, Predrag Ejdus, reditelji Dejan Mijač i Miroslav Lekić, upravnik "Srpskog narodnog pozorišta" Aleksandar Milosavljević.

