Igrani film "Čuvar ikone svetog Đorđa“, nastao u režiji Jelene Bajić Jočić, a prema scenariju Radoša Bajića, ovih dana će doživeti svoju svetsku premijeru na Moskovskom međunarodnom filmskom festivalu, koji se ove godine održava od 16. do 23. aprila.

Jelena Bajić Jočić na snimanju filma Čuvar ikone svetog Đorđa Foto: Contrast Studios



Ova internacionalna filmska smotra jedan je od najstarijih i najprestižnijih filmskih događaja na svetu i datira od davne 1934. godine. Tokom višedecenijskog postojanja, festival je ugostio najveća ostvarenja i autore svetske kinematografije.

Projekciji filma „Čuvar ikone svetog Đorđa“ na prestižnoj filmskoj smotri u Moskvi prisustvovaće deo autorskog tima, rediteljka i koscenarista, Jelena Bajić Jočić, kao i direktor fotografije i jedan od producenata filma, Predrag Jočić.

„Velika nam je čast što će “Čuvar ikone svetog Đorđa” svoj filmski život započeti na jednom ovako velikom i značajnom festivalu. Film je nastao iz duboke potrebe da se ispriča priča o dostojanstvu, opstanku i krhkoj liniji između čoveka i prirode, pravde i nepravde, dobrote i mržnje. Raduje me činjenica da će imati priliku da se obrati širokoj međunarodnoj publici i verujem da će univerzalnu metaforu večite borbe dobra i zla, podjednako dobro razumeti ljubitelji filma na svim meridijanima. Iako je „Čuvar ikone svetog Đorđa“ tragična priča o životnoj borbi jednog čoveka, on je zapravo zlehudi primer univerzalne stvarnosti i pripadnosti, krik pravde i opstanka na mestima koja moderni svet ne primećuje“, izjavila je rediteljka filma Jelena Bajić Jočić, povodom učešća na Moskovskom međunarodnom filmskom festivalu (MIFF).

Naime, novi igrani film produkcijske kuće „Contrast Studios“ inspirisan je istinitim događajima i prati život Stanoja Reljića (Radoš Bajić), malog-velikog čoveka sa obronaka planine Radan, na krajnjem jugu Srbije, koji postaje surova paradigma zlehude čovekove sudbine, prava na život i iskonske borbe za opstanak na pradedovskom ognjištu. Prepušten sam sebi, zaturen i ostavljen, on ne želi da poklekne i braneći krsnu slavu, čast, dostojanstvo i pravo na slobodu, brani univerzalne principe života.

„Više od pet godina sam radio na scenariju za ovaj film. Bez obzira na teške okolnosti u kojima je nastao, jer su odbili da ga podrže i finansiraju Filmski centar Srbije, Javni servis RTS i Telekom Srbija, verujem da smo napravili pošten, snažan i društveno odgovoran film koji će govoriti istinom koja se prepoznaje svuda u svetu“, rekao je scenarista i tumač glavne uloge, Radoš Bajić ovim povodom.

Radoš Bajić Foto: Dragana Udovičić

U filmu je, pored Radoša Bajića, zapaženu ulogu ostvarila i mlada glumica Miona Marković, kao i Aleksandar Đurica, Branko Janković, Slaviša Čurović, Vjera Mujović, Nedeljko Bajić, Aleksandar Filimonović, Čubrilo Čupić, Strahinja Bičanin, Miroslav Jović, Marko Radojević, Jovana Popović i drugi.

Film je nastao u produkciji „Contrast Studios“, dok su realizaciju filma podržali Pokrajinski sekretarijat za kulturu AP Vojvodina, Grad Niš, Grad Zaječar i Opština Medveđa, na čijoj teritoriji je film sniman. Producent je Nedeljko Bajić.

Koproducenti filma su Niški kulturni centar, Narodno pozorište Timočke krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović i BN Televizija iz Bijeljine. Distributer filma je „Art vista“.



Domaća premijera igranog ostvarenja „Čuvar ikone svetog Đorđa“ zakazana je za jesen ove godine.

Bonus video: Radoš Bajić posle 40 godina u Sarajevu