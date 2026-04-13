Novoustanovljena nagrada za najbolji društveno angažovani roman "Živojin Pavlović" u 2025. godini biće dodeljena prvom laureatu Enesu Haliloviću u Pozorišnom muzeju u Zaječaru 15. aprila u 12 sati, na dan rođenja velikog književnika i sineaste Živojina Pavlovića, saopštili su iz ove ustanove kulture.

Reditelj Živojin Pavlović
Foto: Jugoslovenska Kinoteka

Podsetimo, žiri u sastavu Miloš Latinović (predsednik), Milena Pavlović, Mladen Vesković, Vlasta Mladenović i Vanja Čolić (članovi) doneo je odluku da prvi dobitnik priznanja bude pisac iz Novog Pazara i već dobitnik Beogradskog pobednika. Objavio je više zbirki poezije i drama, kao i romane "Ep o vodi" (2012), "Ako dugo gledaš u ponor" (2016) i "Ljudi bez grobova" (2020). Prema romanu "Ako dugo gledaš u ponor" Zlatko Paković je režirao istoimenu predstavu, koja je premijerno izvedena 27. decembra 2020. godine. Halilović je i dugogodišnji novinar i urednik u više štampanih i elektronskih medija, a takođe je i redovan član Slovenske akademije nauka i umetnosti sa sedištem u bugarskom gradu Varni. U Beogradskom dramskog pozorištu igra se s velikim uspehom adaptacija njegovog dela "Ljudi bez grobova".

Foto: Antonio Ahel/ATAImages


Narodno pozorište Timočke Krajine "Zoran Radmilović" ustanovilo je pre godinu dana novu književnu nagradu "Živojin Pavlović" kao jedan od načina da se Zaječar oduži velikom umetniku, koji je govorio da je Istočna Srbija njegov duhovni zavičaj. U Zaječar će doći svi članovi žirija, ali i glumac Radoš Bajić, koji je bio veliki Pavlovićev prijatelj.

