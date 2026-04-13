Podsetimo, žiri u sastavu Miloš Latinović (predsednik), Milena Pavlović, Mladen Vesković, Vlasta Mladenović i Vanja Čolić (članovi) doneo je odluku da prvi dobitnik priznanja bude pisac iz Novog Pazara i već dobitnik Beogradskog pobednika. Objavio je više zbirki poezije i drama, kao i romane "Ep o vodi" (2012), "Ako dugo gledaš u ponor" (2016) i "Ljudi bez grobova" (2020). Prema romanu "Ako dugo gledaš u ponor" Zlatko Paković je režirao istoimenu predstavu, koja je premijerno izvedena 27. decembra 2020. godine. Halilović je i dugogodišnji novinar i urednik u više štampanih i elektronskih medija, a takođe je i redovan član Slovenske akademije nauka i umetnosti sa sedištem u bugarskom gradu Varni. U Beogradskom dramskog pozorištu igra se s velikim uspehom adaptacija njegovog dela "Ljudi bez grobova".