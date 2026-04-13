Novo čitanje kultne crne komedije "Arsenik i stare čipke" Sve spremno za premijeru u SNP u Novom Sadu
Predstava "Arsenik i stare čipke" po tekstu Džozefa Keselringa, u režiji Petra Jovanovića, biće premijerno izvedena 18. aprila od 19.30 na sceni "Pera Dobrinović" Srpskog narodnog pozorišta.
Jedna od najpoznatijih crnih komedija svetskog repertoara, koja decenijama izaziva smeh publike širom sveta, u novoj postavci donosi savremeno čitanje i pomerenu perspektivu. Kroz priču o naizgled blagim i dobronamernim staricama i njihovom neobičnom "humanitarnom" delovanju, Keselring gradi satiričnu sliku društva, otvarajući pitanja morala, normalnosti i porodičnih vrednosti.
Reditelj Petar Jovanović ističe da se proces rada na predstavi značajno razvijao od prve probe do finalne faze. Kako navodi, to je prirodan tok rada u pozorištu: početna ideja retko ostaje nepromenjena, već se kroz saradnju sa glumcima i autorskim timom postepeno transformiše i nadograđuje. Ipak, naglašava da je osnovna koncepcijska linija predstave ostala dosledno sprovedena.
Jedna od ključnih rediteljskih intervencija odnosi se na promenu motiva u odnosu na originalni tekst. Umesto usamljenih staraca, junakinje Ebi i Marta u ovoj postavci "spasavaju" mlade ljude. Ova odluka, kako objašnjava reditelj, proizlazi iz samog konteksta drame, smeštene u vreme Drugog svetskog rata, ali i iz savremenog trenutka u kom živimo. On ukazuje na sve izraženije globalne sukobe i osećaj da je današnji svet za mlade generacije suroviji i nepravedniji nego ranije. Upravo iz tog ugla gradi se i izvitoperena logika junakinja, koje veruju da će mlade "osloboditi" patnje sveta koje ih čekaju.
Govoreći o samoj predstavi, reditelj Petar Jovanović naglašava da je cilj bio da se komad oblikuje kao brz i dinamičan crni vodvilj, ispunjen preokretima, izraženom fizičkom igrom i snažnim scenskim sredstvima. Posebno ističe značaj ukupne scenske atmosfere, koja se gradi u saradnji svih segmenata: scenografije, svetla, kostima i muzike. Upravo taj zajednički rad, kako kaže, rezultirao je predstavom čijim je celokupnim izgledom i energijom veoma zadovoljan.
Pored reditelja Petra Jovanovića, autorski tim čine: dramaturškinja Nikolina Đukanović, scenografkinja Marija Kalabić, kostimografkinja Milica Grbić Komazec, dok je kompozitorka Jana Lončar. Za scenski pokret zadužen je Danilo Milovanović Vukmanović, a asistent scenografkinje je Mladen Stojanović.
U predstavi igraju: Tijana Maksimović, Gordana Đurđević Dimić, Milovan Filipović, Tanja Pjevac, Branislav Jerković, Marko Marković, Ljubiša Milišić, Jovana Balašević, Miroslav Fabri, Dušan Jakišić i Stefan Vukić.
Premijera predstave "Arsenik i stare čipke" očekuje nas u subotu, 18. aprila, dok je prva repriza u ponedeljak, 20. aprila. Karte se mogu kupiti onlajn i na biletarnici SNP.