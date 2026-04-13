

Reditelj Petar Jovanović ističe da se proces rada na predstavi značajno razvijao od prve probe do finalne faze. Kako navodi, to je prirodan tok rada u pozorištu: početna ideja retko ostaje nepromenjena, već se kroz saradnju sa glumcima i autorskim timom postepeno transformiše i nadograđuje. Ipak, naglašava da je osnovna koncepcijska linija predstave ostala dosledno sprovedena.

Jedna od ključnih rediteljskih intervencija odnosi se na promenu motiva u odnosu na originalni tekst. Umesto usamljenih staraca, junakinje Ebi i Marta u ovoj postavci "spasavaju" mlade ljude. Ova odluka, kako objašnjava reditelj, proizlazi iz samog konteksta drame, smeštene u vreme Drugog svetskog rata, ali i iz savremenog trenutka u kom živimo. On ukazuje na sve izraženije globalne sukobe i osećaj da je današnji svet za mlade generacije suroviji i nepravedniji nego ranije. Upravo iz tog ugla gradi se i izvitoperena logika junakinja, koje veruju da će mlade "osloboditi" patnje sveta koje ih čekaju.