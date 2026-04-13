očelo je snimanje pete sezone TV serije "Branilac", koja nam donosi nove uzbudljive priče, vođene autorskom vizijom kreatorke Jelene Svetličić i reditelja Gojka Despotovića. Zasnovana na istinitim događajima opisanim u knjigama čuvenih jugoslovenskih advokata, kao i na originalnim predmetima Veljka Guberine, serija nas vodi u osamdesete godine prošlog veka. U šest novih epizoda publika će imati priliku da istraži tamne strane ljudske prirode - motive poput novca, ljubomore i povređenog ponosa, koji obične ljude dovode do trenutka u kom gube tlo pod nogama i čine nezamislivo.

Foto: GORDAN JOVIC/GORDAN JOVIC



Deo glumačke ekipe i u ovoj sezoni je Milena Predić, koja se publici predstavlja u potpuno novom svetlu. U epizodi pod nazivom "Ljubav i smrt" glumica tumači lik vođen strašću koji srlja u tragediju. O svojoj novoj ulozi, radu na setu i izazovima koje donosi ekranizacija istinitih zločina, Milena je govorila u kratkom intervjuu.

U seriji ste od samog početka, svaki put u drugačijoj ulozi. Koga tumačite?

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam i u novoj sezoni deo ekipe serije "Branilac". Igram u epizodi koja se zove "Ljubav i smrt" i, kao i uvek do sada, rad s rediteljskim duetom Jelenom i Gojkom donosi nešto novo i drugačije. Iako je svaka epizoda priča za sebe, zaista se osećam kao deo njihovog tima i na ovaj poziv sam se vrlo rado odazvala. Tumačim lik sudske službenice i radnja se dešava u Pančevu, a pošto je to moj rodni grad, imala sam dodatni motiv da prihvatim ulogu. Ona ulazi u jednu strastvenu vezu s bivšim vojnim licem, što se na kraju završava zločinom

Kakav je osećaj kada često menjate uloge i karaktere, a iznova se držite istinitih događaja po kojima je serija karakteristična?

- Lepota ove serije je upravo u tome što obrađuje istinite događaje, jer život piše najbolje romane. Nijedan scenarista ne može da namašta ono što čoveku u životu zaista može da se desi. U ovih pet sezona tumačila sam različite likove, od tradicionalnijih žena do ove sadašnje uloge. Ta lepeza je ono što nam na našem glumačkom putu pruža najveću satisfakciju. Kada nas ne stavljaju u već poznate fioke, dobijamo priliku da uvek damo nešto novo od sebe.

Zbog čega je ova uloga specifična?

- Ne bih da otkrivam previše, ali reč je o vrsti strašne energije i požude. Javlja se odnos između muškarca i žene sa stravičnom dinamikom, koji od velike ljubavi i strasti dovodi do smrti. Reč je o negativnom liku, a mi se trudimo da pronađemo istinu i pružimo neku vrstu razumevanja odakle zapravo kreće patologija i zašto se dešavaju takvi zločini. U tome leži zagonetnost ovih likova. Ovo je tip uloge koji do sada nisam igrala i pričinjava mi veliko zadovoljstvo.

Po čemu ćete posebno pamtiti rad na ovoj sezoni?

- Prvo moram da kažem da je raditi s Jelenom i Gojkom prava divota. Tokom svih ovih godina izgradili smo prijateljski odnos pun poverenja. Oni se poslu veoma posvete, tako da imate utisak da o vama brinu i da zajedno s vama kreiraju ulogu. Takođe, izuzetan utisak na mene ostavio je kolega Srđan Grahovac iz Crne Gore, s kojim delim većinu kadrova. On je fantastičan partner, pun poverenja. Iako ranije nisam radila s njim, već prvog snimajućeg dana nastupili smo kao da se odlično poznajemo. U kreativnom trenutku, posebno kada se snimaju delikatne stvari, veoma je važno imati takvo međusobno poverenje.

