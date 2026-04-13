Gledaoci Radio-televizije Srbije od večeras će imati priliku da u novom sastavu prate informativnu emisiju na nacionalnom kanalu.

Naime, Vesna Radosavljević, Vladimir Jelić i Mirko Mihajlović čine novi voditeljski trojac koji će se smenjivati u vođenju Dnevnika 2.

TV lica RTS

Vesnu Radosavljević gledaoci su već navikli da vide u ulozi prezentera u Dnevniku, Vladimir Jelić se, posle duže pauze, ponovo vratio na Radio-televiziju Srbije, a Mirko Mihajlović do sada je bio poznat kao voditelj Jutarnjeg i Beogradskog programa RTS-a.

Od 13. aprila, svake večeri u 19.30 časova, oni će biti domaćini centralne informativne emisije, donoseći najvažnije vesti iz zemlje i sveta.

„U vremenu kada svi govore – važno je kome verujete. Vi ste izabrali nas“, poručuju voditelji Drugog Dnevnika i dodaju „Svakoga dana donosimo samo ono što je važno. Jasno, tačno i na vreme.“

