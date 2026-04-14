Muzej Jugoslavije u Beogradu dobio je jedno od najprestižnijih globalnih priznanja - uvršten je na ekskluzivnu listu svetskih muzeja koje renomirani magazin Travel + Leisure preporučuje kao nezaobilazne destinacije za putnike širom planete.

Reč je o jednom od najuticajnijih i najčitanijih svetskih magazina iz oblasti putovanja, turizma i kulture. Preporuke ovog lista nose ogromnu težinu i tradicionalno imaju snažan uticaj na usmeravanje globalnih turističkih tokova, kao i na drastično povećanje vidljivosti kulturnih institucija na međunarodnoj sceni.

U društvu svetske elite

U svom pregledu najboljih svetskih muzeja, Travel + Leisure je Muzej Jugoslavije svrstao u odabrano društvo planetarno poznatih institucija. Beogradski muzej je posebno izdvojen u segmentu institucija koje se bave modernom istorijom i kompleksnim kulturnim nasleđem, ističući se kao jedinstven fenomen u Evropi.

Ono što je stranim novinarima i stručnjacima posebno privuklo pažnju jeste činjenica da ovaj muzej čuva sećanje i artefakte zemlje koja više ne postoji na geografskoj karti. Magazin je svojim čitaocima slikovito objasnio jedinstvenost ove institucije:

Foto: Uroš Arsić/Mondo

"Ne dešava se tako često da se mapa sveta menja, zbog čega je Muzej Jugoslavije toliko zanimljiv. Kada se bivša država raspala 1991. godine, bila je to duboka promena koja je uticala na to kako danas doživljavamo region Balkana. Ako planirate putovanje u srpsku (i nekadašnju jugoslovensku) prestonicu, Beograd, vredi ga posetiti kako biste videli artefakte, uniforme i predmete koje su diplomate poklanjale predsedniku Josipu Brozu Titu."

Josip Broz Tito u lovu Foto: Fond Muzeja Jugoslavije



Snažan vetar u leđa za kulturni turizam

Ovo priznanje predstavlja mnogo više od puke pohvale za sam muzej; ono je ogroman podsticaj za kulturni turizam Beograda i Srbije. Strani turisti su već godinama unazad izuzetno zaintrigirani jugoslovenskim nasleđem, epohom Josipa Broza Tita, monumentalnom arhitekturom i specifičnim geopolitičkim položajem bivše države.

Kompleks koji obuhvata Kuću cveća, Stari muzej i Muzej 25. maj, nudi posetiocima autentično putovanje kroz vreme. Uvrštavanje na listu Travel + Leisure magazina definitivno potvrđuje da Muzej Jugoslavije nije samo čuvar lokalne prošlosti, već vrhunska institucija od svetskog značaja koja uspešno komunicira sa globalnom publikom, nudeći joj dublje razumevanje istorijskih promena na Balkanu.

